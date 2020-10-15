Постепенно приходят в себя. Как банки и бизнес восстанавливаются после первой волны пандемии

В период пандемии работы у банков прибавилось: люди потянулись за льготной ипотекой и деньгами на поддержку бизнеса. А в последние месяцы — еще и на его развитие.

автор фото Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Ограничения в первую очередь ударили по клиентам, а не по самим банкам. Особенно пострадала сфера малого и среднего бизнеса. В результате финансовые учреждения стали проводниками государства — кредиты на зарплаты, реструктуризация и отсрочка кредитов, индивидуальные условия. О том, как последние полгода работала банковская отрасль, говорили эксперты и участники рынка на круглом столе «Фонтанки» и портала «ТТ Финанс». Испытания и вызовы В середине весны общая волна пандемии захлестнула и банки: в марте-апреле некоторые частично закрыли офисы, и все без исключения активно развивали дистанционное обслуживание. Потом офисы стали вновь открываться.

— Если первые дни апреля у нас работали три-четыре офиса, то уже через неделю доля открытых офисов дошла дошла где-то до 60–70% от общей сети, — рассказал пресс-секретарь банка «Открытие» в СЗФО Иван Макаров. — К тому же оказалось, что многие клиенты не готовы самостоятельно решать банковские дела онлайн и предпочли посещать офисы банков по старинке, создав поначалу очереди. На юрлица самоизоляция повлияла сильнее: сорвались или перенеслись многие сделки, появились новые вызовы и несколько пострадавших отраслей — банки не могли этого не учесть в работе. И одной из основных задач стала реализация целого ряда правительственных программ по поддержке компаний в зоне риска — выдача льготных кредитов и реструктуризации уже взятых займов, чем бизнес активно пользовался. — После летней стагнации мы в конце августа ощутили, что компании начали возвращаться к прежней стратегии, увеличилось число заявок на кредиты, не только на рефинансирование, но и новые проекты, — продолжил он. — В сентябре уже пошли крупные сделки по проектному финансированию застройщиков, есть большой интерес к кредитам со стороны производственных компаний. В малом и среднем бизнесе тоже начались подвижки, хотя огромное количество субъектов МСБ все еще в зоне риска. В конце года, возможно, они либо сократят активность, либо объявят себя банкротами.

Карантин, действительно, стал испытанием, но в первую очередь для представителей малого и микробизнеса, говорит директор Департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон.

В период пандемии ПСБ в Петербурге работал почти в обычном режиме, при этом банк максимально перевел в онлайн как свои стандартные программы и услуги, так и новые продукты с господдержкой.

— Главным следствием пандемии стало сокращение доходов населения и бизнеса, — пояснил заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Игорь Петров. — Клиентам малого и среднего бизнеса, оказавшимся в наиболее сложной ситуации, ПСБ предлагал программы реструктуризации — как с поддержкой государства, так и собственные. Сейчас мы наблюдаем рост деловой активности и спроса на продукты банков не только в рамках госпрограмм, но и на развитие бизнеса.

В ПСБ основным спросом пользовались кредиты на поддержку и возобновление деятельности и на зарплаты сотрудникам. На втором месте — субсидируемые кредиты по программам Минэкономразвития, где ставки сейчас начинаются от 5,5% и срок кредитования достигает 10 лет. Большой спрос на такие продукты говорит о том, что бизнес начинает восстанавливать инвестиционные планы, а на это нужны средства.



В начале кризиса снизилась клиентская активность, сократившиеся денежные потоки клиентов оказали давление на погашаемость кредитов. Комиссионные доходы и резервы отразили эти тенденции, в свою очередь, занижая прибыль банков, пояснил Константин Носков, директор дирекции стратегического развития банка «Санкт-Петербург». По его словам, банки активно вовлеклись в государственные программы поддержки заемщиков и запустили свои — для тех клиентов, которые формально не попадали под требования государственных программ. Он отметил, что снижение покупательной способности также оказало дефляционное воздействие на экономику, позволив ЦБ провести агрессивное снижение ключевой ставки до 4,25%. Кредитование как юридических, так и физических лиц осуществлялось в существенно меньших объемах, чем планировалось. Но при поэтапном снятии карантинных мер темпы роста кредитования и клиентской активности в целом стали восстанавливаться. — Карантинные меры повлияли и на операционную деятельность банков, — объяснил Носков, — в частности, был модифицирован режим работы дополнительных офисов, организованы удаленные рабочие места для существенной части сотрудников. Снижение клиентской активности привело к снижению доходов банков, вынуждая задумываться об оптимизационных мероприятиях — так, Банк «Санкт-Петербург» в основном сокращал административные и маркетинговые расходы.

Что касается просроченной задолженности по кредитам, то, по мнению Александра Хайкинсона, в банке просроченная задолженность по кредитам минимальна, в пределах статистической погрешности.

— Появились компании, которые не справляются с текущими платежами, — пояснил он. — При проведении реструктуризации примерно только через полгода-год будет понятна общая картина. Абсолютное большинство предприятий борются за свой бизнес, и в этом смысле государственная поддержка — существенная опора для них.

Ипотечная история Физлица тоже были активны: благодаря поддержке государства в июле-августе ипотека бьет все рекорды по объемам выдачи, и, скорее всего, осень покажет ту же динамику, считает Иван Макаров. Множество банков стали выдавать ипотеку с процентной ставкой ниже заявленной государством. По мнению эксперта, если 1 ноября программа прекратит свою работу, то активность клиентов снизится. Но в целом ставки продолжат оставаться на исторических минимумах. Поэтому есть все основания предполагать, что в этом году, несмотря ни на что, будет побит рекорд 2018 года — и по объему ипотечного кредитования, и по кредитному портфелю.

— Конкуренция стимулирует банки снижать ставки по собственным ипотечным программам, — добавил Александр Хайкинсон. — С другой стороны, это абсолютно рыночная картина: в частности, ипотека в рамках государственных программ поддержки в ПСБ выдается под 5,85%. В течение последнего года на рынке ипотеки наблюдается тренд на существенное снижение ставок, и их текущее среднее значение составляет 7–8%.

— Продолжается выдача кредитов и по стандартным ипотечным программам, ведь госпрограмма распространяется не на все объекты, — добавил Иван Макаров. — Ставки на ипотеку без господдержки сейчас в районе 7,5 % — это сильное снижение, ведь у нас долго психологическим барьером было 10%. Помимо стандартных банковских программ есть спецпрограммы с застройщиками, в рамках которых они так же, как и государство, субсидируют ставку.

В долг не у соседа, а у банка Восстановление спроса позволило банкам вернуться даже к докризисному уровню выдачи кредитов. Так, в августе банк «Открытие» увеличил чистую прибыль на 300 млн рублей, и сейчас она составляет почти 25 млрд руб. Ряд показателей, конечно, оказался меньше прошлогодних, дополнительные отчисления произошли в резервы, но в целом у банка позитивные итоги. Объем выдачи розничных кредитов за август 2020 года составил 27 млрд рублей, что на 13% выше, чем в августе 2019 года. При этом кредитный портфель физлиц банка в августе увеличился на 3%. Несколько сократился в последний месяц лета портфель кредитов юридическим лицам, но при этом он все же выше, чем в прошлом году. Выдачи кредитов корпоративным клиентам за этот месяц оказались в два раза выше, чем в августе 2019 года.

— Ряд наших недавних исследований показал, что за прошедшие 10 лет кардинально изменилось отношение людей к кредитам, — рассказал Макаров. — Если еще десять лет назад подавляющее большинство при крупной покупке первым делом собиралось занять деньги у родственников или друзей, то теперь 60% людей в принципе считают невозможным обращение к близким за деньгами в долг. Число тех, чьей первой мыслью стало обращение в банк, выросло на порядок. При этом у нас только 20% людей готовы одалживать деньги своим близким, объем подобных сделок сосредоточен в сегменте до пяти тысяч рублей, а суммы более 20 тысяч — уже редкость и это однозначно банковская история. В ПСБ свои финансовые показатели тоже оценивают позитивно: банк показывает прибыль в первом полугодии 2020 года по МСФО, увеличились чистый процентный, чистый операционный доходы банка. Кредитный портфель ПСБ в Санкт-Петербурге вырос на 65% по сравнению с первым полугодием 2019 года, остатки на счетах показали рост почти в 40%, рассказал Игорь Петров. — Это дает основания полагать, что год мы пройдем уверенно, — считает эксперт. — В сентябре международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка на одну ступень до уровня «BB» со стабильным прогнозом, что обусловлено усилением роли банка для правительства РФ в связи с ростом его доли в финансировании контрактов предприятий оборонной отрасли. Это укрепляет позиции ПСБ как опорного банка для работы со стратегически важным сектором ОПК, способствует улучшению показателей кредитоспособности банка. Александр Хайкинсон подчеркнул, что рост в 65% произошел, напротив, при отсутствии эффекта низкой базы, так как банк еще с 2007 года занимается развитием и поддержкой малого и среднего бизнеса и проделал большую работу по созданию широкой линейки продуктов для этих сегментов. — По итогам года мы рассчитываем на рост кредитования примерно в 50%, — продолжил Хайкинсон. — Что касается рынка, то рост ожидаем в пределах 5–10%. При этом основными драйверами будут крупные универсальные банки, имеющие технологичные платформы для МСП, предлагающие качественные онлайн-сервисы и удобные для бизнеса цифровые каналы. Цифровизуйся или проиграешь Цифровизация банковской отрасли началась не в апреле этого года и не из-за пандемии. Банк «Открытие» еще в 2018–2019 годах потратил средства и время на цифровую организацию бизнеса. Дело в том, что до 2017 года он представлял из себя лоскутное одеяло самых разных цифровых платформ и в общей сложности 300 программных комплексов, часть которых существовали как отдельные ядра без связи друг с другом. Постепенно дублирующие друг друга программные комплексы вывели из оборота, а данные перевели на единую платформу. Как раз на момент весны 2020 года эту работу завершили и начали вводить новые цифровые сервисы — и тут как раз они оказались очень востребованными. — Цифровизация позволяет экономить большие деньги и многими уже воспринимается как некий элемент обслуживания эконом-сегмента, — заявил Иван Макаров. — Люди, претендующие на привилегированное обслуживание, хотят по-прежнему иметь возможность общаться с живым человеком, а не с роботами или техническими алгоритмами. Но это расслоение продолжится — в цифру уйдет огромное количество массовых рутинных действий, например — платежных операций, которые раньше выполняли кассиры. По словам Игоря Петрова, пандемия устроила проверку и бросила вызов процессам выпуска новых продуктов и услуг. Их надо было подготовить в кратчайшие сроки с качественным сервисом, как только возник соответствующий запрос. То, что многим банкам это удалось, можно считать показателем готовности рынка к дальнейшей цифровизации и решению сложных задач. — Российский банковский сектор в плане цифровизации — достаточно современная система в сравнении с другими странами, — сказал Игорь Петров. — У ПСБ большинство сервисов сейчас доступны в онлайн, но мы также работаем с клиентами в наших офисах. Все продукты в рамках государственной поддержки мы предоставляем в online-режиме 24/7 и с заявленными параметрами качества. Альтернатива банку Кроме банков предпринимателям еще есть, куда обратиться за помощью. Так, по сравнению с прошлым годом число обращений в Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса значительно возросло. Заявок на поручительство стало больше на 40% — не весь бизнес может обеспечить кредит залогом, как требуют банки. С начала года Фонд помог получить предпринимателям 8,7 млрд кредитных средств, предоставил 215 поручительств на сумму 3 млрд рублей, рассказала исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» Александра Питкянен. Продукты Фонда вошли в комплекс городских мер по поддержке МСБ в период пандемии. Правительством Санкт-Петербурга было принято решение о докапитализации Фонда — общая сумма выделенных средств составила 3 млрд рублей. Из них 700 млн рублей направили на программу предоставления поручительств, 300 млн — на программу микрофинансирования. По ней число заявок в Фонде выросло вдвое — прежде всего потому, что банки кредитуют на небольшие суммы, которых бизнесу недостаточно, а соответствовать банковским критериям сложно. Сумма займов, выданных с начала года, составила 358 млн рублей.

Для субъектов МСП из пострадавших отраслей появилась новая подпрограмма микрофинансирования — займы на поддержку бизнеса. В Фонде можно получить до 5 млн рублей на срок до 2 лет под залог и поручительство. Ставка на первый год — 1% на второй год — 3%. Для производителей СИЗ и дезинфекции, медтехники ставка 1% действует на весь период займа, для производственных предприятий ставка составляет 3% годовых, для предприятий сферы услуг — 4,25%. — До пандемии у многих предпринимателей уже были кредиты или займы, что вместе с отсутствием залога осложнило получение новых, — рассказывает Александра Питкянен. — Для помощи в этой ситуации Фонд запустил два совершенно новых вида займов — без залогового обеспечения. На предоставление займов Правительством города выделено 2 млрд рублей. Первая программа — это беззалоговые займы на зарплату. Вторая, запущенная в августе, предполагает займы на поддержку и возобновление деятельности. Кроме субъектов из пострадавших отраслей ими могут воспользоваться производственные и научно-технические предприятия, а также сфера услуг. Можно получить до 5 млн рублей на срок от 6 до 36 месяцев по ставкам на первый год 1%, на второй — 2% и на третий — 3% годовых. При выплате основного долга и процентов, а также сохранении 80–90% штата с официальной зарплатой не менее одного МРОТ предприниматели смогут получить в 2023 году безвозмездную субсидию на развитие деятельности в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, отмечает Питкянен. Размер субсидии составит от 50 до 100% от основного долга по договору займа. Сегодня в Фонд уже поступило 345 заявок на 1 млрд руб. Выдано 216 займов на сумму 710 млн руб., что позволило сохранить свыше 3,5 тысяч. рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Время покажет Все крупные банки пересмотрели планы на 2020 год, которые составляли в конце предыдущего. По словам Константина Носкова, пересмотр кредитных моделей сформировал повышение резерва, волатильность валютных курсов в течение года, ослабление рубля и реструктуризации существенных долей кредитного портфеля у банков оказали давление на процентный доход. Комиссионные доходы в первом полугодии оказались под ударом из-за снизившейся клиентской активности. Все это заставило пересмотреть модели и ожидания менеджмента в сторону увеличения стоимости риска — снижения ожиданий по росту объемов бизнеса и рентабельности капитала. — Достижение уже пересмотренных целей будет зависеть от ситуации ближе к концу года, — заявил Константин Носков. — В случае, если до конца года не последует второй волны ограничений по работе бизнеса, мы ожидаем осторожного восстановления по основным статьям финансовых результатов, По чистому процентному доходу — в связи с окончанием срока реструктуризаций, по чистому комиссионному — в связи с восстановлением деловой и потребительской активности до предкарантинного уровня. Также мы ожидаем менее активного создания резервов в связи с тем, что пересмотр кредитных моделей уже был отражен в отчетностях за первое полугодие, что в совокупности может привести к положительной динамике финансовых результатов во втором полугодии по сравнению с первым. Банк «Санкт-Петербург» ожидает роста кредитного портфеля приблизительно на 10% за 2020 год с сохранением маржи основного бизнеса на прежнем уровне. По прогнозам банка, динамика комиссионных доходов восстановится до уровня января-февраля, и по итогам 2020 года здесь ожидают прироста чистого комиссионного дохода на уровне 10%, а расходов — на уровне 6–7%. Это ниже предыдущего прогнозного прироста в 10% за счет оптимизации, вызванной карантином — в основном она затронула административные и маркетинговые расходы и т.д. Рентабельность капитала по итогам года ожидается на уровне, близком к 10%. — В своих прогнозах исходим из того, что в октябре-декабре и в следующем году, в феврале-апреле, карантинные меры могут вводиться снова, но локально и без глобальных ограничений, — добавил Иван Макаров. — Нагрузка из-за точечных ограничений ляжет на компании из пострадавших отраслей. В целом, по нашим приблизительным прогнозам, в следующем году инфляция будет на уровне 3,9%, соответственно ключевая ставка останется в ближайшее время на том же уровне — 4,25%. Но в конце этого и начале следующего года возможен еще один небольшой шаг и снижение ставки на 0,25. В отсутствие глобальных изменений ставка будет стабильной и, как следствие, по вкладам и кредитам тоже. Кардинальное изменение ландшафта может случиться в целом ряде отраслей — в сфере услуг, ресторанного обслуживания. Но при этом уже сейчас мы видим открытие новых бизнесов, а это значит, что отрасли сами по себе выживут. — Общаясь с активными предпринимателями сегмента малого и среднего бизнеса, мы видим желание бороться, развивать свой бизнес, — добавил Александр Хайкинсон. — Всё восстановится, но понадобится время, так что помощь банков в этом процессе очень важна. — На восстановление деятельности и выход на докризисный уровень даже при позитивном развитии событий предприятиям потребуется как минимум год, — сообщила Александра Питкянен. — Поэтому отменять новые программы мы пока не планируем. Если средств для поддержки бизнеса будет недостаточно, мы вновь обратимся к правительству с заявкой на докапитализацию. Анна Романова, «Фонтанка.ру»