Путин внес с Госдуму законопроект о Госсовете

Законопроект определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа, его структуру и полномочия. Его возглавляет президент России. Кроме того, по должности членами совета являются премьер-министр, глава Совета Федерации, спикер Госдумы, глава администрации президента и главы регионов. По решению главы государства в совет могут войти представители парламентских партий и местного самоуправления. Работа осуществляется на общественных началах.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о Госсовете. Информация об этом 14 октября появилась на сайте нижней палаты парламента.

Членам Госсовета запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности за рубежом. В задачи госоргана будет входить подготовка предложений по внешней и внутренней политике, социально-экономическому развитию

Госсовет получит право вносить в Госдуму законопроекты, а также будет рекомендовать правительству и исполнительным органам разного уровня разрабатывать документы по стратегическому планированию или править уже имеющиеся.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявлял, что Госсовет будет выступать в роли арбитра между федеральным правительством и регионами и не будет иметь никаких властных полномочий.

Упоминание Госсовета в основном законе страны появилось после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Как именно она поменялась, читайте в материале «Фонтанки». Между тем, Госсовет действует в России с 2000 года, он был образован указом президента.