Директор областного предприятия по уборке дорог задержан за взятку автомобилем. В Петербурге оно занимается улицами Калининского района

Подробности рассказывает 47news. По данным издания, задержанию предшествовали обыски в офисе «Пригородного ДРСУ №1», мероприятие проводили сотрудники СК Ленобласти и межрайонного отдела ФСБ. По версии следствия, автомобиль в пользование Молчанов получил в апреле 2018 года от гендиректора и владельца компании «Контрактор» Сергея Волгина. За это глава «Пригородного ДРСУ №1» якобы обеспечил заключение договоров с этой компанией на поставку нерудных материалов, а также лояльное отношение при приёмке работ. Сам «Мерседес» находится в лизинге, компания выплатила за него 3,1 млн рублей, в эту же сумму оценили размер взятки.



Издание отмечает, что в сентябре 2018 года в офис «Пригородного дорожно-ремонтного строительного управления №1» на Железнодорожной улице посёлка Кузьмоловский уже приходили полиция и ФСБ. Предметом их интереса были контракты, по которым предположительно выводились деньги.

Для петербуржцев же, скорее, интересна роль в городском госзаказе, которую в 2020 году неожиданно получило предприятие из Ленобласти. Обстоятельства подробно описывала «Фонтанка»: в 16 районах комитет по благоустройству распределил контракты между привычными претендентами без борьбы, почти все эти предприятия принадлежат Петербургу, однако в Выборгском и Калининском возникла конкуренция. Аукцион в Калининском районе за 862 млн рублей выиграло СП «Северное», однако результат обжаловало городское ОАО «Коломяжское», которое является традиционным подрядчиком комитета по благоустройству. УФАС согласилось с доводами, и контракт подписали с «Пригородным ДРСУ №1», которое ранее заняло второе место. В конце августа суд полностью удовлетворил иск СП «Северное», признав предписание УФАС незаконным, а контракт с «Пригородным ДРСУ №1» недействительным. Тем не менее он не расторгнут, хотя подавляющее большинство работ областное предприятие передало на субподряд — в частности, тому же «Коломяжскому». С тех пор, как таким образом СП «Северное» отодвинули от госзаказа, гендиректор «Коломяжского» Егор Пащенко успел перейти на должность замглавы комитета по благоустройству.

