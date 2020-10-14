«Это успех». Популярные российские курорты недосчитались трети туристов
Поток туристов на массовых российских направлениях летом 2020 года упал на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила 14 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает «Интерфакс».
Сезон оказался лучше, чем прогнозировали перед его началом. «По оценке наших экспертов, это успех, они ожидали падения на 50–70%», — сказала Ломидзе.
Так, Краснодарский край с начала года посетили около 9 млн туристов, Крым — около 5 млн. Турпоток в Калининград по сравнению с прошлым годом даже вырос — к концу года он может составить 1,7 млн туристов (в 2019 году было 1,3 млн).
На 5–10% по сравнению с прошлым годом выросли Бурятия и Алтай, которые раньше рассматривались как экзотические и нишевые. Туда в этом году полетели чартеры, что удешевило поездки.
По словам Ломидзе, внутри регионов количество туристов также выросло. Например, жители Самарской, Астраханской, Ленинградской областей путешествовали по своим регионам чаще, чем годом ранее.