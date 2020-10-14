Фура не успела объехать столкнувшиеся на КАД машины, хотя на табло предупреждали, и все притормаживали
Типичную для КАД аварию — наезд на стоящее транспортное средство — зафиксировал видеорегистратор очевидца.
На 40-м километре внутренней стороны КАД, после Рябовского шоссе, вечером 13 октября столкнулись два автомобиля. «Все притормаживали и объезжали аварию в среднем ряду, но фура не успела», — рассказывают 14 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Я ехал там до этого. Навигатор предупредил о ДТП во втором ряду, а также знаки над КАД километра за два тоже предупреждали», — отмечает в комментариях автомобилист Андрей.
Такие аварии — наезды на стоящую машину — часто происходят на шоссе и скоростных магистралях. По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Подобное ДТП, случившееся на КАД 1 октября, тоже попало на видео. УАЗ «Патриот» остановился в средней полосе, водитель занимался ремонтом. Буквально в последнюю секунду он заметил несущийся грузовик, пулей рванул к отбойнику и тем самым спас себе жизнь.