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14.10.2020 08:35
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Фура не успела объехать столкнувшиеся на КАД машины, хотя на табло предупреждали, и все притормаживали

Типичную для КАД аварию — наезд на стоящее транспортное средство — зафиксировал видеорегистратор очевидца.

На 40-м километре внутренней стороны КАД, после Рябовского шоссе, вечером 13 октября столкнулись два автомобиля. «Все притормаживали и объезжали аварию в среднем ряду, но фура не успела», — рассказывают 14 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Я ехал там до этого. Навигатор предупредил о ДТП во втором ряду, а также знаки над КАД километра за два тоже предупреждали», — отмечает в комментариях автомобилист Андрей.

Такие аварии — наезды на стоящую машину — часто происходят на шоссе и скоростных магистралях. По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Подобное ДТП, случившееся на КАД 1 октября, тоже попало на видео. УАЗ «Патриот» остановился в средней полосе, водитель занимался ремонтом. Буквально в последнюю секунду он заметил несущийся грузовик, пулей рванул к отбойнику и тем самым спас себе жизнь.

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Комментарии (5)

aa.venkov
Ну не соблюдают в СПБ ПДД. Даже губернатор мне на вопрос о том, что будет ли установка камер, ответил, что это экономически не целесообразно)
Вотоночё
Есть нарушения, которые не мешают другим: не пристегнутый ремень, разумное превышение скорости.., а есть "нехорошие человеки", которые скоростной режим не нарушают, но лезут в левые ряды при свободных правых. Отлавливать и штрафовать таких сложно, но нужно.
Маэстро
На табло предупреждали... а водитель фуры русскава языкама читать не научилься.
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