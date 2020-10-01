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01.10.2020 15:45
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Водитель «Патриота» чинил машину на КАД и в последний миг сбежал от несущегося на него большегруза

Утреннее ДТП с «Патриотом» и большегрузом на востоке КАД зафиксировал видеорегистратор очевидца. Это был типичный наезда на стоящее транспортное средство. Водителя УАЗа спасла отменная реакция.

ДТП, напомним, произошло 1 октября около 7:50 на 89-м километре внешнего кольца, перед съездом на Народную улицу. Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», УАЗ «Патриот» остановился в средней полосе. Водитель находился рядом с внедорожником, занимался ремонтом, выставив знак аварийной остановки неподалёку от машины. Буквально в последнюю секунду он заметил несущийся грузовик, пулей рванул к отбойнику и тем самым спас себе жизнь.

УАЗ откинуло к отбойнику. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ДТП никто не пострадал.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее, чем через 5–8 минут.

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Комментарии (17)

Kilrathi
Профессионал берег колодки - использовал торможение двигателем... сначала бампер, потом радиатор и затем двигатель.
syshsun
Это сколько времени надо пялиться в смарт,чтобы не заметить на равной дороге стоящую машину.
Т.е он как ехал,так и ехал.Даже не тормозя.
prosto_5e4ce2877d5fb
Так вот как выглядит "штраф" за ремонт автомобиля на автомагистрали.
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