Утреннее ДТП с «Патриотом» и большегрузом на востоке КАД зафиксировал видеорегистратор очевидца. Это был типичный наезда на стоящее транспортное средство. Водителя УАЗа спасла отменная реакция.

ДТП, напомним, произошло 1 октября около 7:50 на 89-м километре внешнего кольца, перед съездом на Народную улицу. Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», УАЗ «Патриот» остановился в средней полосе. Водитель находился рядом с внедорожником, занимался ремонтом, выставив знак аварийной остановки неподалёку от машины. Буквально в последнюю секунду он заметил несущийся грузовик, пулей рванул к отбойнику и тем самым спас себе жизнь.