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30.09.2020 15:01
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Видео с М-8 показывает, как на пустой трассе можно влететь в стоящую на аварийке машину и умереть

Два человека погибли и шесть получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на Ярославском шоссе в Подмосковье рано утром 30 сентября.

Как сообщают «Вести», около 4 часов на 23-м километре трассы М-8, в районе Мытищ, столкнулись попутные «КИА» и «Опель». На записи очевидца видно, что это был наезд на стоящее транспортное средство.

Два человека скончались. Из шестерых пострадавших трое — дети. Это малыши шести месяцев, 2,5 года и 12-летний подросток.

Такие аварии — наезды на стоящую машину — часто происходят на шоссе и скоростных магистралях. По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. В начале сентября так погиб человек на платной трассе М-11, когда «Хёндэ Солярис» врезался в фуру и машины вспыхнули.

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Комментарии (5)

Fjfef
Я видел как на КАД два отбитых колесо меняли в среднем ряду. Мозгов у людей просто нет
-4°
Человеки совсем перестали мозгом пользоваться
syshsun
Ну так понятно,на автопилоте шел.А сам кемарнул чутка и насовсем.
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