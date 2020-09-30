Видео с М-8 показывает, как на пустой трассе можно влететь в стоящую на аварийке машину и умереть
Два человека погибли и шесть получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на Ярославском шоссе в Подмосковье рано утром 30 сентября.
Как сообщают «Вести», около 4 часов на 23-м километре трассы М-8, в районе Мытищ, столкнулись попутные «КИА» и «Опель». На записи очевидца видно, что это был наезд на стоящее транспортное средство.
Два человека скончались. Из шестерых пострадавших трое — дети. Это малыши шести месяцев, 2,5 года и 12-летний подросток.
Такие аварии — наезды на стоящую машину — часто происходят на шоссе и скоростных магистралях. По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. В начале сентября так погиб человек на платной трассе М-11, когда «Хёндэ Солярис» врезался в фуру и машины вспыхнули.