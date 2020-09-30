Два человека погибли и шесть получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на Ярославском шоссе в Подмосковье рано утром 30 сентября.

Как сообщают «Вести», около 4 часов на 23-м километре трассы М-8, в районе Мытищ, столкнулись попутные «КИА» и «Опель». На записи очевидца видно, что это был наезд на стоящее транспортное средство.