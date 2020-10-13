Скандал произошел в матче теннисного турнира St. Petersburg Open 2020, в котором Илья Ивашко (Белоруссия, №141 мирового рейтинга) выступал против Адриана Маннарино (Франция, №39). В середине второй партии Ивашко оштрафовали на гейм за то, что он ушел в туалет.



По ходу встречи белорусский спортсмен вызвал врача и спросил у судьи, может ли он взять медицинский перерыв. Арбитр ответил, что может, но в свое время. Однако врач разрешил Ивашко покинуть корт немедленно. После возвращения теннисиста судья оштрафовал его на целый гейм. Спортсмена это просто взбесило.

