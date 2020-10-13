«Ты хочешь, чтобы я насрал прямо на корте?» Белорусского теннисиста оштрафовали на турнире в Петербурге за поход в туалет во время матча
Скандал произошел в матче теннисного турнира St. Petersburg Open 2020, в котором Илья Ивашко (Белоруссия, №141 мирового рейтинга) выступал против Адриана Маннарино (Франция, №39). В середине второй партии Ивашко оштрафовали на гейм за то, что он ушел в туалет.
По ходу встречи белорусский спортсмен вызвал врача и спросил у судьи, может ли он взять медицинский перерыв. Арбитр ответил, что может, но в свое время. Однако врач разрешил Ивашко покинуть корт немедленно. После возвращения теннисиста судья оштрафовал его на целый гейм. Спортсмена это просто взбесило.
«Ты хочешь, чтобы я насрал прямо на корте? У меня была такая же ситуация на «Челленджере», но там никто не штрафовал меня на гейм», - говорил Ивашко на эмоциях.
From 0-100 real quick 😳— Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2020
A bizarre moment of controversy in St Petersburg... pic.twitter.com/GmvOCHtBMC
В итоге белорусский теннисист продолжил матч и завершил его успешно, победив соперника со счетом 6:3, 7:6.
Мужской теннисный турнир St. Petersburg Open 2020 проводится в 25-й раз. В разные годы его победителями становились Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный, Энди Маррей, Даниил Медведев. В нынешнем году призовой фонд турнира составил 1,244 млн долларов. Из них победителю в одиночном разряде достанутся 92,9 тысяч долларов, а в парном — 35,8 тысяч долларов.