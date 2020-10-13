FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
77.02р91.00р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13.10.2020 17:44
0
Печать

Внедорожник вмял бок «Жигулям» на перекрестке Большевиков и Тельмана

Серьезная авария произошла вечером 13 октября в Невском районе Петербурга. Очевидцы пишут о двух пострадавших.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Аскольд, на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана столкнулись внедорожник и «Жигули». У отечественной машины сильно вмят правый бок. Кроме того, ВАЗ выкинуло на тротуар.

По словам Аскольда, в результате аварии пострадали два человека: у молодой девушки, лет 16–17 на вид, «возможно, перелом позвоночника», у парня — ссадины на лице. «Скорая приехала моментально», — добавляет очевидец. Информация о пострадавших уточняется.

По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке Большевиков и Тельмана затруднено, особенно плотно на улице Тельмана со стороны Искровского проспекта.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Всего двумя днями ранее на этом же перекрестке произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель ВАЗ-2113 вылетел на перекресток на красный свет, насмерть сбил женщину и столкнулся с Hyundai Solaris. Произошедшее попало на видео.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний