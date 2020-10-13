Внедорожник вмял бок «Жигулям» на перекрестке Большевиков и Тельмана
Серьезная авария произошла вечером 13 октября в Невском районе Петербурга. Очевидцы пишут о двух пострадавших.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Аскольд, на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана столкнулись внедорожник и «Жигули». У отечественной машины сильно вмят правый бок. Кроме того, ВАЗ выкинуло на тротуар.
По словам Аскольда, в результате аварии пострадали два человека: у молодой девушки, лет 16–17 на вид, «возможно, перелом позвоночника», у парня — ссадины на лице. «Скорая приехала моментально», — добавляет очевидец. Информация о пострадавших уточняется.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке Большевиков и Тельмана затруднено, особенно плотно на улице Тельмана со стороны Искровского проспекта.
Всего двумя днями ранее на этом же перекрестке произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель ВАЗ-2113 вылетел на перекресток на красный свет, насмерть сбил женщину и столкнулся с Hyundai Solaris. Произошедшее попало на видео.