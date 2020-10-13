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13.10.2020 16:16
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В памятнике архитектуры на бывшей территории завода «Климов» разместится детсад. Там хотят возвести ЖК бизнес-класса

В Петербурге на бывшей территории вертолетного завода «Климов» возведут жилой комплекс. Находяшийся в квартале памятник приспособят под детский сад. Об этом «Фонтанке» 13 октября рассказали в группе ПИК.

Проект реализуется в границах квартала, ограниченного Большим Сампсониевским проспектом, улицей Александра Матросова, железной дорогой и Кантемировской улицей. На этой территории московская группа ПИК возводит жилой комплекс бизнес-класса «Кантемировская, 11». Завершение проекта намечено на 2024 год. ЖК представляет собой семь корпусов этажностью от 9 до 13 этажей, которые будут строить в несколько очередей, и многоуровневый паркинг. Продажи в рамках первой очереди стартовали в начале октября.

На территории расположен памятник регионального значения — сборочная мастерская автомобильной фабрики «Русский Рено». После реконструкции в нем разместятся детский сад для 150 детей и блок начальных классов на 300 учеников.

В настоящее время на территории продолжается снос существующих построек. Работы должны завершиться до конца 2020 года.

Напомним, в прошлом году группа ПИК приобрела территорию АО «ОДК-Климов» общей площадью 7,6 га. Стоимость актива составила 1,34 млрд рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Ser_N0771
интересно на сколько публикаций фонтанка заключила контракт, а то уже вторая за день...
Так ведь тему коронавируса можно сделать не актуальной, а это диверсия... (и это не черный юмор)
dedmoroz_5e4d8827384c2
Находяшийся в квартале памятник приспособят под детский сад. .......................И территорию благоустроенную выделят детсаду///
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