В памятнике архитектуры на бывшей территории завода «Климов» разместится детсад. Там хотят возвести ЖК бизнес-класса

В Петербурге на бывшей территории вертолетного завода «Климов» возведут жилой комплекс. Находяшийся в квартале памятник приспособят под детский сад. Об этом «Фонтанке» 13 октября рассказали в группе ПИК.



Проект реализуется в границах квартала, ограниченного Большим Сампсониевским проспектом, улицей Александра Матросова, железной дорогой и Кантемировской улицей. На этой территории московская группа ПИК возводит жилой комплекс бизнес-класса «Кантемировская, 11». Завершение проекта намечено на 2024 год. ЖК представляет собой семь корпусов этажностью от 9 до 13 этажей, которые будут строить в несколько очередей, и многоуровневый паркинг. Продажи в рамках первой очереди стартовали в начале октября.

