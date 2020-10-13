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13.10.2020 18:13
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Что и кому оставил после себя в Рускеале Александр Артемьев

Главный идеолог и владелец природного парка «Рускеала» в Карелии Александр Артемьев умер 12 октября. С конца 1990-х гг. и до последних дней он занимался туристическим бизнесом в Карелии и открыл для всего мира один из самых грандиозных памятников природы.

Признанием несомненных заслуг Александра Артемьева стал в 2017–2019 годах целый ряд значимых для «Рускеалы» событий. Во-первых, в соседнюю Сортавалу отправилась «Ласточка» из Петербурга. Во-вторых, на деньги федерального бюджета построена дорога к парку — до этого все туристы пробирались к нему по узкой и ухабистой поселковой дороге. Чуть позже РЖД запустили ретропоезд от Сортавалы до самой «Рускеалы». Число туристов перевалило за 400 тысяч и, по сути, достигло своего нынешнего потолка — больше туда в нынешних условиях, похоже, просто не поместится. Все это лишь констатация факта: из заброшенного мраморного карьера «Рускеала» превратилась в туристический объект мирового значения.

Владельцы парка активно вкладывались в его развитие. Кроме обустройства дорожек и строительства соседних рекреационных зон и туристической инфраструктуры Александр Артемьев с коллегами и партнерами запустили, по сути, новый парк, на этот раз подземный. Пускать туристов в штольни мраморных копей только начали, и впереди еще очень много работы, рассказали «Фонтанке» сотрудники парка.

Однако теперь это все будет делаться без Александра Артемьева.

Он сам признавал, что не первым пришел на этот карьер и не он разглядел в заброшенном и загаженном месте огромный туристический потенциал. Рассказывал, что его буквально уговорил заняться этим местом его приятель Андрей Грибушин. Однако тогда, в 1998 году, одних желаний энтузиастов было недостаточно, чтобы превратить «Рускеалу» в звезду туризма. Александр Артемьев, недавно вернувшийся из Финляндии, где уже успел позаниматься бизнесом и заработать, взял в аренду часть земли вокруг карьера, стал с помощью сподвижников очищать его от мусора и брошенной военными техники и спустя пару лет привез туда первых туристов. К тому времени он уже активно развивал другой объект — гостиницу, переделанную из старой финской фабрики на берегу Ладожского озера.

Однако полноценной точкой на туристической карте Карелии «Рускеала» стала лишь в 2005 году, когда наконец были получены все необходимые лицензии. К тому времени фирмам Александра Артемьева ООО «Колмас» и «Колмас плюс» пришлось побороться за эту территорию: по старой памяти там многие еще добывали стройматериалы и не желали так просто отказываться от своего бизнеса, явно не совместимого с туристическими планами соседа. Отстоять «Рускеалу» предприниматель смог в суде. Один из прежних соперников, ООО «Росток», некогда оспаривавший права «Колмаса» на аренду территории парка, работает там до сих пор и занимается камнеобработкой.

Тем не менее находиться там на птичьих правах было невозможно. Первоначальные одногодичные договоры аренды позволяли максимум планировать косметические процедуры природного парка, но, чтобы сделать его по-настоящему привлекательным для сотен тысяч туристов, нужны были серьезные инвестиции. Так что Александр Артемьев добился сперва пятилетней, а затем и 48-летней аренды участков, прилегающих к «Рускеале». А в 2018 году сам карьер — 6 гектаров — перешел в полноправную собственность ООО «Колмас», где предприниматель значится единственным учредителем.

В выписке из Росреестра указаны охранные обязательства, наложенные на этот земельный участок, — он внесен в реестр объектов культурного наследия народов РФ, однако теперь появился смысл вкладываться в него и участвовать в проектах государственно-частного партнерства.

Смерть Александра Артемьева, конечно, не остановит работу «Рускеалы», хотя нынешняя управляющая парком Елена Левина не стала давать прогнозы, как будут дальше идти дела: «Я пока ничего не могу сказать, мы пока ничего не знаем». Семья — наследники — Артемьева давным-давно вместе с ним активно занимается развитием парка, дети с малых лет работали там же: уже взрослый сын Илья работал в «Рускеале» поваром, теперь занимает пост заместителя заведующего производством в одном из кафе парка. Недавно справившая 18-летие дочь Мирра со школьных лет также была на подхвате, развлекая туристов в ростовой кукле. Сейчас она поступила в вуз и займется учебой. Супруга Юлия также принимала непосредственное участие в жизни проекта — она руководила благотворительным фондом «Рускеалы».

«Планов у нас было лет на десять, — говорит заместитель руководителя группы «Колмас Карелия» Олег Бакум. — Во-первых, развитие новой приветственной зоны и обустройство северного въезда, визит-центр. Там уже есть автопарковка и уже практически строится новая автобусная стоянка».

Следующее по плану — развитие комплекса старинных известковых печей, построенных рядом с карьерами с конца 19-го века финскими промышленниками. Печи будут отреставрированы и станут новым музеем под открытым небом, который может войти в отдельную экскурсионную программу. Это особенно актуально из-за очевидной перегрузки основного объекта «Рускеалы» — мраморного карьера.

«В пиковые дни парк по техническим параметрам не может обеспечить комфортное пребывание всех гостей. Пока мы не понимаем, как это ограничить, и очевидно, что потоки туристов надо разделять», — говорит Олег Бакум.

Еще одно направление развития парка — строительство большой столовой и мест размещения. Сейчас собственной гостиницы у парка нет — туристы, желающие остаться в этих местах с ночевкой, пользуются многочисленными соседними базами отдыха и гостевыми домами. Спрос там — особенно этим летом — огромный. Даже сейчас, в холода и дождь, на ближайшие выходные свободных мест практически нет. Доступна лишь пара мест в более чем демократичном хостеле за 2 тыс. рублей (с общей ванной на этаже) или в дорогом гостевом домике за 20 тыс. рублей в сутки.

«Рускеала» участвовала в государственной программе развития туристического кластера Карелии. Власти заключали договоры с предпринимателями и обещали вложить сумму в 30% от объема частных инвестиций — деньги шли на обустройство инфраструктуры — дорог, электричества и пр. Именно таким образом у парка появилась долгожданная дорога. Она обошлась бюджету примерно в 50 млн рублей. Своих денег компания Александра Артемьева, выходит, вложила за последнее время около 150 миллионов, подтверждает Олег Бакум. Однако дальнейшее развитие требует куда более серьезных инвестиций — если не миллиардов, то точно сотен миллионов рублей.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

автор фото&nbsp;<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mountain_park_Ruskeala.jpg" target="_blank" class="_">Aleksander Kaasik / ru.wikipedia.org</a>
автор фото Aleksander Kaasik / ru.wikipedia.org
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

kobr
А это что там в конце написано?
"в дорогом гостевом домике за 20 рублей в сутки"????
killbeachtrash
Жаль ...не успели до него доехать. Хотели подсветить спуски и путь в подводных штольнях для красоты и страховки.
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