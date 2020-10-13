Спорткомитет изучает отношения между армянскими и азербайджанскими спортсменами в Петербурге. Тренеры будут докладывать в МВД

Комитет по спорту Санкт-Петербурга в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе обратился в подведомственные учреждения с просьбой изучить отношения между спортсменами армянской и азербайджанской национальностей. Как сообщает «Коммерсантъ» во вторник, 13 октября, тренеров спортшкол попросили отмечать «отклонения поведенческого характера, способные привести к межнациональным конфликтам», и докладывать о них в МВД и комитет по спорту.



Обращение, по информации издания, было направлено 7 октября за подписью заместителя главы комитета по спорту Андрея Хорта. Он подчеркнул, что подобные меры укладываются в рамки комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Хорт поясняет, что под «отклонениями поведенческого характера» имеются в виду ссоры, оскорбления и драки. О результатах проделанной работы требуется отчитаться до 16 октября.

