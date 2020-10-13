Спорткомитет изучает отношения между армянскими и азербайджанскими спортсменами в Петербурге. Тренеры будут докладывать в МВД
Комитет по спорту Санкт-Петербурга в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе обратился в подведомственные учреждения с просьбой изучить отношения между спортсменами армянской и азербайджанской национальностей. Как сообщает «Коммерсантъ» во вторник, 13 октября, тренеров спортшкол попросили отмечать «отклонения поведенческого характера, способные привести к межнациональным конфликтам», и докладывать о них в МВД и комитет по спорту.
Обращение, по информации издания, было направлено 7 октября за подписью заместителя главы комитета по спорту Андрея Хорта. Он подчеркнул, что подобные меры укладываются в рамки комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Хорт поясняет, что под «отклонениями поведенческого характера» имеются в виду ссоры, оскорбления и драки. О результатах проделанной работы требуется отчитаться до 16 октября.
Издание отмечает, что образовательные учреждения не подтвердили получение подобных инструкций.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.