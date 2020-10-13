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13.10.2020 13:05
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Бензовоз устроил массовое ДТП и взорвался в Нигерии. Число жертв устанавливают

Страшная авария с участием бензовоза случилась на скоростной трассе в Нигерии. Там столкнулись 8 машин и произошел взрыв топлива. Точное число жертв еще устанавливается.

Как сообщает 13 октября нигерийская газета Daily Post со ссылкой на представителя федеральной службы безопасности дорожного движения Агнесс Огунгбеми, водитель бензовоза, перевозившего дизтопливо, не справился с управлением, грузовик опрокинулся и загорелся. Пламя быстро перекинулось на другие машины.

Авария произошла накануне, 12 октября, на скоростной трассе Илеса — Акуре в штате Осун в юго-западной части Нигерии. Всего участниками ДТП стали 8 автомобилей.

TVC News сообщают о как минимум 9 погибших. По данным Daily Post, жертв более 20. Точное число погибших и пострадавших еще устанавливается, отметила Огунгбеми. Пострадавших доставили в больницы.

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