Ректор Политеха призвал студентов и преподавателей носить маски и пригрозил ужесточить наказания. Часть сотрудников уходит на «удаленку»

Рудской пишет, что в университете «в активной фазе» болеют 35 студентов, 9 преподавателей и 8 сотрудников. Все заболевшие и контактировавшие с ними изолированы. Глава Политеха подчеркнул, что вуз предоставляет студентам и сотрудникам маски, а также соблюдает все требования Роспотребнадзора — например, производится уборка с использованием специальных дезинфицирующих средств, осуществляется контроль температуры на входе в корпуса. Недоволен Рудской своими студентами и сотрудниками.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской заявил, что «эпидемиологическая ситуация остается крайне напряженной». Он выступил с обращением к «политехникам» — студентам и преподавателям вуза. Текст опубликован 12 октября на официальном сайте Политеха.

«При этом надо констатировать, что поведение студентов и сотрудников в ряде случаев не соответствует требованиям приказов по университету. Речь идет о несоблюдении масочного режима и минимальной социальной дистанции. Если ситуация не изменится, ректорат будет вынужден усилить меры, применяемые к нарушителям», — говорится в обращении ректора СПбПУ.



Кроме того, в вузе уже подготовлен приказ о дополнительных ограничениях и переводе на дистанционный режим работы преподавателей и сотрудников, находящихся в группе риска.



Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в целом по России и в Петербурге в частности. За прошлые сутки в стране выявили более 13 500 случаев заражения коронавирусом, из них 538 — в Петербурге.

