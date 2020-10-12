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12.10.2020 19:37
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Ректор Политеха призвал студентов и преподавателей носить маски и пригрозил ужесточить наказания. Часть сотрудников уходит на «удаленку»

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской заявил, что «эпидемиологическая ситуация остается крайне напряженной». Он выступил с обращением к «политехникам» — студентам и преподавателям вуза. Текст опубликован 12 октября на официальном сайте Политеха.

Рудской пишет, что в университете «в активной фазе» болеют 35 студентов, 9 преподавателей и 8 сотрудников. Все заболевшие и контактировавшие с ними изолированы. Глава Политеха подчеркнул, что вуз предоставляет студентам и сотрудникам маски, а также соблюдает все требования Роспотребнадзора — например, производится уборка с использованием специальных дезинфицирующих средств, осуществляется контроль температуры на входе в корпуса. Недоволен Рудской своими студентами и сотрудниками.

«При этом надо констатировать, что поведение студентов и сотрудников в ряде случаев не соответствует требованиям приказов по университету. Речь идет о несоблюдении масочного режима и минимальной социальной дистанции. Если ситуация не изменится, ректорат будет вынужден усилить меры, применяемые к нарушителям», — говорится в обращении ректора СПбПУ.

Кроме того, в вузе уже подготовлен приказ о дополнительных ограничениях и переводе на дистанционный режим работы преподавателей и сотрудников, находящихся в группе риска.

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в целом по России и в Петербурге в частности. За прошлые сутки в стране выявили более 13 500 случаев заражения коронавирусом, из них 538 — в Петербурге.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Баба Нюра
Потоковые лекции надо желать онлайн (во всех ВУЗахЗ. Качество образования при этом не пострадает (если практики и лабы останутся очно), а нагрузка на транспортную систему снизится.
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