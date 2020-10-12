FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
12.10.2020 17:41
2
Печать

Новгородский хирург заплатит 50 тысяч не за принятые в дар термометры, а за фотографию без маски

Хирург из Окуловской центральной районной больницы получил штраф в 50 тысяч не за принятые в дар термометры, микроволновку и другие нужные вещи, как ранее писало «МБХ медиа», а за фото без маски. Уточнение 12 октября внесло агентство «Интерфакс».

«Согласно фотографии (...) Коровин Ю. И. запечатлен вместе с председателем профсоюза «Альянс врачей» по Новгородской области С. в момент передачи ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» медицинских приборов. На фотографии Коровин Ю. И. запечатлен без защитной маски, социальная дистанция между Коровиным Ю. И. и С. не соблюдается», — сообщила пресс-служба суда.

Напомним, хирургу вменили нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Решение суда в законную силу не вступило.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

lamer
По весне была новость, как в Новгородской области какая-то мукла чет набарагозила. С этого же Альянса была.
Маэстро
На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга полно таких фотографий. Кого-то оштрафовали?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний