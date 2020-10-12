Новгородский хирург заплатит 50 тысяч не за принятые в дар термометры, а за фотографию без маски

Хирург из Окуловской центральной районной больницы получил штраф в 50 тысяч не за принятые в дар термометры, микроволновку и другие нужные вещи, как ранее писало «МБХ медиа», а за фото без маски. Уточнение 12 октября внесло агентство «Интерфакс».



«Согласно фотографии (...) Коровин Ю. И. запечатлен вместе с председателем профсоюза «Альянс врачей» по Новгородской области С. в момент передачи ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» медицинских приборов. На фотографии Коровин Ю. И. запечатлен без защитной маски, социальная дистанция между Коровиным Ю. И. и С. не соблюдается», — сообщила пресс-служба суда.

