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12.10.2020 15:28
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Соколов: У аспирантки Ещенко был любовник из криминальных кругов

По утверждению обвиняемого в убийстве Олега Соколова, задолго до смерти аспирантки Анастасии Ещенко у нее появился любовник. Историк утверждает, что он числится в базе федерального розыска и знаком Интерполу.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда, по словам Соколова, о связи своей возлюбленной с другим мужчиной он узнал уже в столичном изоляторе после смерти Анастасии.

Соколов утверждает, что этот любовник — преступник-рецидивист, который находится в международном розыске. В изоляторе ему рассказали, что этот человек как-то связан с «черным риелторством».

Адвокат стороны потерпевших Александра Бакшеева попросила Соколова прекратить оскорблять убитую на всю страну и хотя бы назвать фамилию это «рецидивиста». Историк лишь намекнул, что его фамилия всем известна, а задержали его за покушение на убийство «одного из первых лиц государства». Следователи якобы изъяли iPhone, который может хранить следы переписки с Ещенко, и черный Jaguar.

Ранее Соколов признал вину в убийстве и незаконном хранении оружия.

Олега Соколова обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии следствия, ночью 8 ноября он застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, несколько раз попав ей в голову, в промежутках пытался ее задушить. По его словам, стрелять в нее он не собирался, а лишь хотел «успокоить» девушку. После ее смерти Соколов провел день в хлопотах, посетив строительный магазин, а вечером принимал гостей. Затем, считает следствие, он ее расчленил и по частям выкинул в Мойку. В процессе историк сам упал в реку и выбраться смог только с помощью спасателей. В его рюкзаке нашли отрезанные руки. Экспертиза признала его вменяемым и вне состояния аффекта, а психолог указал на длительную психотравмирующую ситуацию из-за конфликта с его научным оппонентом Евгением Понасенковым.

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Комментарии (1)

bluxer
и кличка у него, это... Жжёный. Жжёный!
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