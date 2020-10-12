По утверждению обвиняемого в убийстве Олега Соколова, задолго до смерти аспирантки Анастасии Ещенко у нее появился любовник. Историк утверждает, что он числится в базе федерального розыска и знаком Интерполу.
Как передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда, по словам Соколова, о связи своей возлюбленной с другим мужчиной он узнал уже в столичном изоляторе после смерти Анастасии.
Соколов утверждает, что этот любовник — преступник-рецидивист, который находится в международном розыске. В изоляторе ему рассказали, что этот человек как-то связан с «черным риелторством».
Адвокат стороны потерпевших Александра Бакшеева попросила Соколова прекратить оскорблять убитую на всю страну и хотя бы назвать фамилию это «рецидивиста». Историк лишь намекнул, что его фамилия всем известна, а задержали его за покушение на убийство «одного из первых лиц государства». Следователи якобы изъяли iPhone, который может хранить следы переписки с Ещенко, и черный Jaguar.
Ранее Соколов признал вину в убийстве и незаконном хранении оружия.
Олега Соколова обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии следствия, ночью 8 ноября он застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, несколько раз попав ей в голову, в промежутках пытался ее задушить. По его словам, стрелять в нее он не собирался, а лишь хотел «успокоить» девушку. После ее смерти Соколов провел день в хлопотах, посетив строительный магазин, а вечером принимал гостей. Затем, считает следствие, он ее расчленил и по частям выкинул в Мойку. В процессе историк сам упал в реку и выбраться смог только с помощью спасателей. В его рюкзаке нашли отрезанные руки. Экспертиза признала его вменяемым и вне состояния аффекта, а психолог указал на длительную психотравмирующую ситуацию из-за конфликта с его научным оппонентом Евгением Понасенковым.