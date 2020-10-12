По утверждению обвиняемого в убийстве Олега Соколова, задолго до смерти аспирантки Анастасии Ещенко у нее появился любовник. Историк утверждает, что он числится в базе федерального розыска и знаком Интерполу.

Как передает корреспондент «Фонтанки» из зала суда, по словам Соколова, о связи своей возлюбленной с другим мужчиной он узнал уже в столичном изоляторе после смерти Анастасии.



Соколов утверждает, что этот любовник — преступник-рецидивист, который находится в международном розыске. В изоляторе ему рассказали, что этот человек как-то связан с «черным риелторством».

