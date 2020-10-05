Эксперты: Соколов был психически истощен конфликтом с Понасенковым, но ничего подобного убийству он от себя не ожидал
На судебном заседании по делу историка Олега Соколова зачитали выводы экспертов центра имени Сербского. Психиатрически он был здоров, но эмоционально истощен.
Как следует из документа, зачитанного на заседании суда 5 октября, историк в момент совершения преступления не был в состоянии аффекта и осознавал, что делает. На его действия не влияли лекарства, хроническим алкоголизмом или наркоманией он также не страдал. Отмечается, что у него завышена самооценка, Соколов склонен к вспыльчивости, браваде и риску. Он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.
Психологи после разговора с историком сделали вывод, что самовлюбленный Соколов, считающий себя неординарной, незаурядной личностью, был требователен к другим, нетерпим к внешнему противодействию и склонен к манипулятивному поведению. Работа для Соколова была смыслом жизни, и конфликт с его оппонентом Евгением Понасенковым, который обвинил экс-доцента в плагиате, сильно на него повлиял. Смерти аспирантки Анастасии Ещенко «предшествовала длительная психотравмирующая ситуация», которая привела к «истощению личностных ресурсов». При этом Соколов в период конфликта закрылся и начал еще больше работать. Состояния историка с начала выяснения отношений с Понасенковым охарактеризованы по восходящей — недоумение, растерянность, отвращение, злость, чувство несправедливости.
Отмечается, что этот конфликт также влиял на Ещенко, а ее расстройство дополнительно расстраивало и Соколова. Незадолго до ее смерти их отношения начали портиться, но историк пытался «сглаживать ситуации в связи с желанием и наличием планов на общее будущее» (например, свадьбу).
Из документа стало известно, что в день убийства пара отмечала пятилетие знакомства, но вечер был омрачен ссорой из-за детей историка, которых оскорбляла Ещенко, в этот момент «ставшая похожей на ведьму». По словам Соколова, он снимал девушку на видео, чтобы она успокоилась, после чего она ушла и звонила брату. Вскоре она вернулась с шарфом и ножом и демонстративно начала его резать. «Ко мне пришла идиотская идея, хотел выстрелить, чтобы ее успокоить», — говорил психологам Соколов. Дальше, по его словам, Ещенко бросилась на него с ножом или ножницами, и он выстрелил, не желая попасть в нее.
«Действия Соколова были для него субъективно неожиданными, а имевшееся у него выраженное эмоциональное напряжение в совокупности с указанными выше индивидуально-психологическими особенностями оказали существенное влияние на его сознание и деятельность в момент совершения преступления, что проявилось в непосредственном характере агрессивных действий, недостаточности их оценки и контроля в момент совершения, прогноза возможных последствий не только для потерпевшей, но и для себя», — заключил эксперт. После осознания произошедшего Соколов очнулся с мыслью о том, что он «чудовище».
Анастасия Ещенко была убита ночью 8 ноября прошлого года. Ее тело было расчленено и по частям выброшено в Мойку.