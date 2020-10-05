Эксперты: Соколов был психически истощен конфликтом с Понасенковым, но ничего подобного убийству он от себя не ожидал

На судебном заседании по делу историка Олега Соколова зачитали выводы экспертов центра имени Сербского. Психиатрически он был здоров, но эмоционально истощен.

Как следует из документа, зачитанного на заседании суда 5 октября, историк в момент совершения преступления не был в состоянии аффекта и осознавал, что делает. На его действия не влияли лекарства, хроническим алкоголизмом или наркоманией он также не страдал. Отмечается, что у него завышена самооценка, Соколов склонен к вспыльчивости, браваде и риску. Он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.



Психологи после разговора с историком сделали вывод, что самовлюбленный Соколов, считающий себя неординарной, незаурядной личностью, был требователен к другим, нетерпим к внешнему противодействию и склонен к манипулятивному поведению. Работа для Соколова была смыслом жизни, и конфликт с его оппонентом Евгением Понасенковым, который обвинил экс-доцента в плагиате, сильно на него повлиял. Смерти аспирантки Анастасии Ещенко «предшествовала длительная психотравмирующая ситуация», которая привела к «истощению личностных ресурсов». При этом Соколов в период конфликта закрылся и начал еще больше работать. Состояния историка с начала выяснения отношений с Понасенковым охарактеризованы по восходящей — недоумение, растерянность, отвращение, злость, чувство несправедливости.

Отмечается, что этот конфликт также влиял на Ещенко, а ее расстройство дополнительно расстраивало и Соколова. Незадолго до ее смерти их отношения начали портиться, но историк пытался «сглаживать ситуации в связи с желанием и наличием планов на общее будущее» (например, свадьбу).

