Антон Долин покидает экспертный совет «Фонда Кино». Он не хочет быть ответственным за плохие патриотические блокбастеры

«Механизм их поддержки государством (над экспертным советом есть еще и попечительский, он важнее, ведь он и распределяет деньги) остается непрозрачным. Мне неприятно думать, что, когда перед «Союзом спасения» или «Вратарем Галактики» возникает титр «Фонд Кино представляет», кто-то в зале может подумать, будто и я ответственен за финансовую поддержку этих картин. Снимаю с себя эту ответственность», — объяснил Долин.

Антон Долин 12 октября объявил о выходе из экспертного совета «Фонда кино». Как написал кинокритик в Facebook , случилось это, потому что он перестал видеть смысл работы в структуре, которая «новаторский проект все равно никогда не поддержит». Кроме этого Долин не хочет, чтобы его считали ответственным за поддержку плохих патриотических блокбастеров.

При этом он подчеркнул, что не считает Фонд кино «бессмысленным» в целом, ведь «многие талантливые картины не появились» бы без поддержки этой структуры, и «лучше уж госбюджет пойдет на «Вратаря Галактики»», чем на крылатые ракеты для КНДР или премии для Росгвардии за удачное подавление мятежей».



Критик сказал, что в экспертном совете Фонда кино он старался голосовать за проекты, «из которых могло выйти что-то путное». Такое видение, по его словам, не совпадало с подходом коллег, зачастую выступавшими за проекты, которые могли собрать внушительную кассу в прокате, даже если сами между собой называли фильм «дрянью».



В конце сентября Антон Долин рассказал о своем вынужденном уходе из программы «Вечерний Ургант», подчеркнув, что решение об этом принял не он и не создатели передачи.



В ноябре 2020 года критик выпустит книгу по вселенной сериала Дэвида Линча «Тани Пикс». Весь материал, связанный с картиной, Долин отсмотрел во время карантина и проанализировал каждую серию.

