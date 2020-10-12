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12.10.2020 11:52
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20-летние миллионеры. Forbes представил рейтинг высокооплачиваемых тиктокеров

Рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров представил Forbes. Список из десяти имён опубликован на сайте журнала 12 октября.

Первую строчку рейтинга занял 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов. На него подписано более 9,5 млн человек, доход в TikTok оценивается в 10,47 млн рублей. На втором месте 21-летняя Дина Саева из Душанбе. Её аудитория — 16,4 млн подписчиков, заработок в социальной сети 4,9 млн рублей. Замыкает тройку лидеров 23-летний Алексей Савко из Гродно, у него 6,5 млн подписчиков и 4,8 млн рублей дохода.

TikTok в 2020 году обогнал по популярности Instagram (более 2 млрд скачиваний).

Видеосервисом пользуется каждый седьмой россиянин. Продвижение с помощью тиктокеров освоили Coca Cola, PepsiCo, «МегаФон», «Макдоналдс», Mail.ru и другие крупные бренды и компании. Кроме гонораров от рекламодателей, доход пользователям TikTok приносит продвижение музыкальных треков и проведение прямых эфиров. Несколько месяцев назад появился новый способ заработка — приложение начало платить исполнителям за использование их музыки.

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Комментарии (3)

Sergik7
В тиктоке уровень iq отсутствует. Только интересно как они считают доходы этих доходяг?? В итоге зарабатывает только сам тикток.
Инстаграм как и вк скоро выйдет из моды.
Egor_Ralcev
От Луки 5:6-10
Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась.
И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть.
Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный.
Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных;
также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков.

Все эти тик-токеры/блоггеры - Апостолы современности. Сначала ловят сетями человеков. Потом продают их мелким и крупным оптом. Продают доступ к их мозгам.
USSR_forever
Вроде бы не старый хрен, но не пользуюсь ни YouTube, ни TikTok - тупо нет времени смотреть всякую дичь... В каждом дворе теперь блоггеры. Вот только кто их смотрит-то всё время, если большинство людей на работе? =) Или на работе люди чем-то другим занимаются? =) Тогда понятно, почему страна глубоко деградирует в плане экономики, если вместо работы люди в смартфонах зависают...
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