20-летние миллионеры. Forbes представил рейтинг высокооплачиваемых тиктокеров
Рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров представил Forbes. Список из десяти имён опубликован на сайте журнала 12 октября.
Первую строчку рейтинга занял 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов. На него подписано более 9,5 млн человек, доход в TikTok оценивается в 10,47 млн рублей. На втором месте 21-летняя Дина Саева из Душанбе. Её аудитория — 16,4 млн подписчиков, заработок в социальной сети 4,9 млн рублей. Замыкает тройку лидеров 23-летний Алексей Савко из Гродно, у него 6,5 млн подписчиков и 4,8 млн рублей дохода.
TikTok в 2020 году обогнал по популярности Instagram (более 2 млрд скачиваний).
Видеосервисом пользуется каждый седьмой россиянин. Продвижение с помощью тиктокеров освоили Coca Cola, PepsiCo, «МегаФон», «Макдоналдс», Mail.ru и другие крупные бренды и компании. Кроме гонораров от рекламодателей, доход пользователям TikTok приносит продвижение музыкальных треков и проведение прямых эфиров. Несколько месяцев назад появился новый способ заработка — приложение начало платить исполнителям за использование их музыки.