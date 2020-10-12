Блогер Тарасов спел песню «Мусора» в центре Петербурга. Хит оценили на 10 тысяч штрафа

Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности блогера и рэпера Корнея Тарасова, устроившего импровизированный концерт у ТК «Галерея». Решение вынесено 12 октября.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 12 июля Тарасов через инстаграм собрал подписчиков на Лиговском проспекте у «Галереи». Артист представил публике новую песню «Мусора». Послушать композицию собрались не менее 150 горожан.



«Данное культурно-массовое мероприятие не было согласовано с комитетом по культуре СПб, затруднило движение по проезжей части, мешало пешеходам, нарушило доступ к общественному транспорту. На замечания полицейских Тарасов не отреагировал, продолжая представлять широкой общественности свое творчество», — уточнили в суде.

