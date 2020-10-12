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12.10.2020 11:17
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Блогер Тарасов спел песню «Мусора» в центре Петербурга. Хит оценили на 10 тысяч штрафа

Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности блогера и рэпера Корнея Тарасова, устроившего импровизированный концерт у ТК «Галерея». Решение вынесено 12 октября.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 12 июля Тарасов через инстаграм собрал подписчиков на Лиговском проспекте у «Галереи». Артист представил публике новую песню «Мусора». Послушать композицию собрались не менее 150 горожан.

«Данное культурно-массовое мероприятие не было согласовано с комитетом по культуре СПб, затруднило движение по проезжей части, мешало пешеходам, нарушило доступ к общественному транспорту. На замечания полицейских Тарасов не отреагировал, продолжая представлять широкой общественности свое творчество», — уточнили в суде.

Рэпера привлекли к административной ответственности по статье 20.2.2. КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Корней является братом другого популярного петербургского блогера Артёма Тарасова.

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Комментарии (5)

teodor
О, деграданты! они еще и поют!?
Glazomer
Эти дырявые сестренки бесят давно уже всех своими страшными мордами
Мужской Взгляд
Ещё один хайпожёр, последователь Бузовой.
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