Блогер Тарасов спел песню «Мусора» в центре Петербурга. Хит оценили на 10 тысяч штрафа
Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности блогера и рэпера Корнея Тарасова, устроившего импровизированный концерт у ТК «Галерея». Решение вынесено 12 октября.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 12 июля Тарасов через инстаграм собрал подписчиков на Лиговском проспекте у «Галереи». Артист представил публике новую песню «Мусора». Послушать композицию собрались не менее 150 горожан.
«Данное культурно-массовое мероприятие не было согласовано с комитетом по культуре СПб, затруднило движение по проезжей части, мешало пешеходам, нарушило доступ к общественному транспорту. На замечания полицейских Тарасов не отреагировал, продолжая представлять широкой общественности свое творчество», — уточнили в суде.
Рэпера привлекли к административной ответственности по статье 20.2.2. КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
Корней является братом другого популярного петербургского блогера Артёма Тарасова.