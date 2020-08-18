Блогер Артём Тарасов рассказал, кто был за рулем автомобиля, который якобы проехал мимо сбитого полицейского

Популярный петербургский блогер Артём Тарасов, который ведёт посвящённый смешанным единоборствам канал на YouTube, в разговоре с «Фонтанкой» 18 августа опроверг данные ГУ МВД, что его автомобиль не остановился рядом с упавшим после наезда сотрудником полиции.



По его словам, в момент инцидента, попавшего на видео, за рулем машины был не он:



«Автомобиль мой, но за рулём был не я, так как находился в это время с братом-близнецом Корнеем в Москве. У брата был бой. За рулем был мой друг. Хочу ответить на заявление ГУ МВД, что на видео видно, как автомобиль начинает тормозить... Друг, насколько мне известно, остановился и даже спросил, нужна ли им помощь. Он говорит, что сотрудник ДПС сразу встал, сказал «все ок», а машина ДПС пустилась дальше в погоню... Мы, конечно, не любим полицию, точнее ее опасаемся, как и все, но не безразличны к жизни человека», — уверил блогер.

