Блогер Артём Тарасов рассказал, кто был за рулем автомобиля, который якобы проехал мимо сбитого полицейского
Популярный петербургский блогер Артём Тарасов, который ведёт посвящённый смешанным единоборствам канал на YouTube, в разговоре с «Фонтанкой» 18 августа опроверг данные ГУ МВД, что его автомобиль не остановился рядом с упавшим после наезда сотрудником полиции.
По его словам, в момент инцидента, попавшего на видео, за рулем машины был не он:
«Автомобиль мой, но за рулём был не я, так как находился в это время с братом-близнецом Корнеем в Москве. У брата был бой. За рулем был мой друг. Хочу ответить на заявление ГУ МВД, что на видео видно, как автомобиль начинает тормозить... Друг, насколько мне известно, остановился и даже спросил, нужна ли им помощь. Он говорит, что сотрудник ДПС сразу встал, сказал «все ок», а машина ДПС пустилась дальше в погоню... Мы, конечно, не любим полицию, точнее ее опасаемся, как и все, но не безразличны к жизни человека», — уверил блогер.
ГУ МВД 17 августа сообщало, что планирует привлечь к административной ответственности автомобилистов, которые проехали мимо травмированного и лежащего на дороге сотрудника полиции. «Даже с учётом того, что ранним субботним утром поток машин не так велик, но все же несколько автомобилей успели проехать мимо, однако никто из водителей не вышел и не предложил оказать помощь человеку. На кадрах хорошо виден этот момент», — уверили в главке.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ранним утром 15 августа. Сотрудник ГИБДД пострадал после попытки привлечь к ответственности автомобилиста на BMW с архивными номерами на набережной Обводного канала в Петербурге. Пока один инспектор оформлял 39-летнего водителя, пассажир иномарки пересел за руль и нажал на газ. Второй полицейский её попытался остановить, но его руку зажало стеклом в двери. Таким образом его протащили 700 метров. Виновного в этом задержали и арестовали на два месяца.