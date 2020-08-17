Петербургских автомобилистов хотят наказать за безразличие к лежащему на дороге полицейскому. Среди проехавших мимо — популярный блогер
В Петербурге планируют привлечь к ответственности автомобилистов, которые проехали мимо травмированного и лежащего на дороге сотрудника полиции. Об этом 17 августа «Фонтанке» заявили в ГУ МВД России по городу и области.
Как показали записи с камер видеонаблюдения, мимо полицейского до прибытия его коллег проехали сразу несколько автомобилей. «Даже с учётом того, что ранним субботним утром поток машин не так велик, но все же несколько автомобилей успели проехать мимо, однако никто из водителей не вышел и не предложил оказать помощь человеку. На кадрах хорошо виден этот момент», — добавили в главке.
«Фонтанка.ру»
По данным «Фонтанки», в этом потоке на камеру «засветились» номера машины, принадлежащей популярному петербургскому блогеру Артёму Тарасову, который ведёт посвящённый смешанным единоборствам канал на YouTube. На звонок журналиста он не ответил.
В ГУ МВД России по городу и области добавили, что все водители установлены. Информацию о них передадут в соответствующие органы.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ранним утром 15 августа. Сотрудник ГИБДД пострадал после попытки привлечь к ответственности автомобилиста на BMW с архивными номерами на набережной Обводного канала в Петербурге.
Пока один инспектор оформлял 39-летнего водителя, пассажир немецкой машины пересел за руль и нажал на газ. Второй полицейский её попытался остановить, но его руку зажало стеклом в двери. Таким образом его протащили 700 метров. Виновного в этом задержали и арестовали на два месяца.