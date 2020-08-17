В Петербурге планируют привлечь к ответственности автомобилистов, которые проехали мимо травмированного и лежащего на дороге сотрудника полиции. Об этом 17 августа «Фонтанке» заявили в ГУ МВД России по городу и области.



Как показали записи с камер видеонаблюдения, мимо полицейского до прибытия его коллег проехали сразу несколько автомобилей. «Даже с учётом того, что ранним субботним утром поток машин не так велик, но все же несколько автомобилей успели проехать мимо, однако никто из водителей не вышел и не предложил оказать помощь человеку. На кадрах хорошо виден этот момент», — добавили в главке.