Две компании не поделили двор в Красном Селе из-за мнимой кражи. Трое оказались в больнице

Как рассказали ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 октября, сообщения о массовой драке стали сыпаться в полицию Красносельского района около 8 утра 11 октября от жильцов дома 31, корпус 1, по улице Освобождения. Наряд полиции задержал по указанному адресу ранее судимого 27-летнего петербуржца.

Дракой на ножах закончились посиделки по дворе дома на улице Освобождения в Красном Селе в минувшее воскресенье. Поводом стал пропавший мобильный телефон.

А через несколько часов в полицию поступила информация из разных стационаров о том, что в них от указанного дома доставили двух мужчин, 21 года и 22 лет, с новыми ранениями.



Предполагаемый зачинщик инцидента также получил травмы и после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.



По данным АЖУРа, пострадавшие из разных компаний, которые для воскресных посиделок выбрали один и тот же двор. Когда алкоголь закончился, выяснилось, что у одной компании пропал мобильный телефон. В краже обвинили веселых соседей. Слово за слово — началась драка, во время которой один из зачинщиков вынул нож.



Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

