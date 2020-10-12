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12.10.2020 09:54
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Две компании не поделили двор в Красном Селе из-за мнимой кражи. Трое оказались в больнице

Дракой на ножах закончились посиделки по дворе дома на улице Освобождения в Красном Селе в минувшее воскресенье. Поводом стал пропавший мобильный телефон.

Как рассказали ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 октября, сообщения о массовой драке стали сыпаться в полицию Красносельского района около 8 утра 11 октября от жильцов дома 31, корпус 1, по улице Освобождения. Наряд полиции задержал по указанному адресу ранее судимого 27-летнего петербуржца.

А через несколько часов в полицию поступила информация из разных стационаров о том, что в них от указанного дома доставили двух мужчин, 21 года и 22 лет, с новыми ранениями.

Предполагаемый зачинщик инцидента также получил травмы и после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

По данным АЖУРа, пострадавшие из разных компаний, которые для воскресных посиделок выбрали один и тот же двор. Когда алкоголь закончился, выяснилось, что у одной компании пропал мобильный телефон. В краже обвинили веселых соседей. Слово за слово — началась драка, во время которой один из зачинщиков вынул нож.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Комментарии (3)

Мужской Взгляд
Может и не было никакого телефона, а уголовное дело получилось. На ровном месте.
Yar_Petr
решать проблемы кулаками любимая народная забава.
lamer
Так что в итоге, телефон-то нашли? По указанному адресу, разумеется.
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