Главный пульмонолог Минздрава прогнозирует, что пандемия коронавируса продлится не меньше года

Пандемия коронавирусной инфекции продлится еще не менее года и прогнозировать развитие ситуации сложно. Так считает главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.



«Прогнозы строить сложно. Но, наверное, это несколько месяцев. А в плане самой пандемии - не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», - заявил он 12 октября в интервью «МК».



При этом он отметил, что схема лечения стала совершеннее. «У нас есть новые данные по всем направлениям, отработаны дозы, тактика респираторной поддержки, обоснования по назначению антикоагулянтов Мы изменили свои подходы ко многим видам терапии», — пояснил пульмонолог.

