Главный пульмонолог Минздрава прогнозирует, что пандемия коронавируса продлится не меньше года
Пандемия коронавирусной инфекции продлится еще не менее года и прогнозировать развитие ситуации сложно. Так считает главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
«Прогнозы строить сложно. Но, наверное, это несколько месяцев. А в плане самой пандемии - не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», - заявил он 12 октября в интервью «МК».
При этом он отметил, что схема лечения стала совершеннее. «У нас есть новые данные по всем направлениям, отработаны дозы, тактика респираторной поддержки, обоснования по назначению антикоагулянтов Мы изменили свои подходы ко многим видам терапии», — пояснил пульмонолог.
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что выход России на плато по коронавирусу ожидается в течение 10-20 дней, что связано с особенностями инкубационного периода инфекции.
За последние сутки в стране выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции, что является максимумом за все время эпидемии.