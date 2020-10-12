В Роспотребнадзоре прогнозируют выход на плато по коронавирусу через 10-20 дней

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение 10-20 дней, но результат будет заметен не сразу из-за особенностей инкубационного периода инфекции. Об этом заявила 12 октября заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — сказала Пшеничная РИА Новости.



Она отметила, что удаленный режим работы, внеплановые школьные каникулы и другие ограничительные меры должны замедлить рост заболеваемости, но результат будет заметен через некоторое время.

