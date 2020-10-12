В Роспотребнадзоре прогнозируют выход на плато по коронавирусу через 10-20 дней
Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение 10-20 дней, но результат будет заметен не сразу из-за особенностей инкубационного периода инфекции. Об этом заявила 12 октября заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — сказала Пшеничная РИА Новости.
Она отметила, что удаленный режим работы, внеплановые школьные каникулы и другие ограничительные меры должны замедлить рост заболеваемости, но результат будет заметен через некоторое время.
«Должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато», - уточнила Пшеничная.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн полагает, что рост заболеваемости коронавирусом в России может через неделю достичь пика.
За последние сутки в стране выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции, что является максимумом за все время эпидемии.