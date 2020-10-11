Еврейский кинофестиваль покажет перевоплощения
С 12 по 17 октября сразу на трех площадках — в Новой Голландии, «Англетере» и Доме кино — будет проходить первый еврейский кинофестиваль. В программе лучшие художественные, документальные и короткометражные картины за 2018 и 2019 годы. 18+
Откроет фестиваль в 18.30 в Доме кино «Переводчик» — словацкая драма про двух стариков, разыскивающих нацистского преступника. Главные роли сыграли классик чешского кино Иржи Менцель и звезда «Тони Эрдманна» Петер Симонишек.
Еще одно перевоплощение можно будет наблюдать в этот же день в восемь вечера в «Англетере». Там покажут «В прах» — драму о хасиде, который не может смириться со смертью любимой жены. Главную роль сыграл писатель Геза Рериг — ранее он мощно дебютировал в кино в «Сыне Саула» венгерца Ласло Немеша.
Кроме того, в программе будут документальные фильмы про Одессу, Дину Рубину, танцовщиков легендарной израильской труппы «Бат-Шева» и даже Чехова с Левитаном. Полное расписание показов — на сайте.
Иван Чувиляев