Нагорно-Карабахская Республика может обратиться к Армении с просьбой о признании своей независимости

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) может обратиться к Армении с просьбой о признании своей независимости.



«Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах (армянское название Карабаха. — Прим. ред.)», — сказал президент непризнанной НКР Араик Арутюнян на пресс-конференции 11 октября, передает «Интерфакс».

По его словам, Степанакерт намерен обратиться также в международные организации и к различным странам с вопросом о признании Карабаха.