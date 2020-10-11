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11.10.2020 11:36
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Нагорно-Карабахская Республика может обратиться к Армении с просьбой о признании своей независимости

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) может обратиться к Армении с просьбой о признании своей независимости.

«Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах (армянское название Карабаха. — Прим. ред.)», — сказал президент непризнанной НКР Араик Арутюнян на пресс-конференции 11 октября, передает «Интерфакс».

По его словам, Степанакерт намерен обратиться также в международные организации и к различным странам с вопросом о признании Карабаха.

Ранее на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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Комментарии (1)

peter_irich
Правильно было бы признать Нагорный Карабах частью Армении, как это и раньше было, прежде всего Россией.
Нагорный Карабах - это однозначно Армения. Я говорил, как юридически решить все подобные вопросы. Россия объявляет себя правопреемником Временного правительства, заявляет, что не считает себя связанной никакими решениями и договорами, возникшими после прихода к власти большевиков, разумеется, такое же право предоставляется и другим сторонам. Решения разделяются на три большие группы - договоры из которой Россия будет соблюдать, если от них прямо не откажутся другие стороны, договоры из которой которые она аннулирует, в т.ч. и всякие территориальные - о передаче Азербайджану Нагорного Карабаха, о создании Казахской ССР и передаче ей прикаспийской области и другие подобные и третью промежуточную группу, договоры из которой будут заново обсуждаться. Т.е. Нагорный Карабах признаётся частью Армении. Для Путина это хороший шанс придавить Турцию, что будет вполне в русле политики и Европы
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