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10.10.2020 18:37
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Три праздника 10 октября - вам какой ближе? Опрос

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Оказывается, сегодня отмечают День шуршания листьями, Всемирный день мигрирующих птиц и Всемирный день психического здоровья. Проводим опрос: какой из этих праздников отмечаете вы, читатели?

автор видео Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

Какие из этих трех праздников отметили вы?

автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»
автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»
автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»
автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»
автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»
автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»
автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»
автор фото Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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