Оказывается, сегодня отмечают День шуршания листьями, Всемирный день мигрирующих птиц и Всемирный день психического здоровья. Проводим опрос: какой из этих праздников отмечаете вы, читатели?
автор видео Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»
Оказывается, сегодня отмечают День шуршания листьями, Всемирный день мигрирующих птиц и Всемирный день психического здоровья. Проводим опрос: какой из этих праздников отмечаете вы, читатели?
автор видео Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру»
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