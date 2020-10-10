В Петербурге прошла серия обысков по делу о хищении лекарств для онкобольных на 100 миллионов рублей

Экономическая полиция провела серию обысков в Петербурге по делу о краже медпрепаратов. На допросы увезли 15 человек.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 10 октября оперативники с коллегами из ФСБ прошлись по 35 адресам. Искали причастных к схеме хищения лекарств, которые принимают онкобольные. «По версии следствия, лекарственные препараты похищались в медицинских организациях и впоследствии перепродавались оптом и в розницу», — добавили в главке.



Изъяли печати, документы, деньги и сами лекарства. В отделы доставили более 15 человек, которых сейчас проверяют на причастность к кражам.

