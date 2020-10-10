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10.10.2020 18:11
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В Петербурге прошла серия обысков по делу о хищении лекарств для онкобольных на 100 миллионов рублей

Экономическая полиция провела серию обысков в Петербурге по делу о краже медпрепаратов. На допросы увезли 15 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 10 октября оперативники с коллегами из ФСБ прошлись по 35 адресам. Искали причастных к схеме хищения лекарств, которые принимают онкобольные. «По версии следствия, лекарственные препараты похищались в медицинских организациях и впоследствии перепродавались оптом и в розницу», — добавили в главке.

Изъяли печати, документы, деньги и сами лекарства. В отделы доставили более 15 человек, которых сейчас проверяют на причастность к кражам.

За пять лет создатели схемы похитили препаратов примерно на 100 млн рублей.

По аналогичной схеме и с той же суммой в материалах дела в феврале были задержаны четверо сотрудников онкодиспансера в Москве. Красть удавалось благодаря фальсификации отчетных документов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

bombaleilo
А в онкоцентре говнище выдают
Или схему получения усложняют настолько, что приходится самому покупать за свои деньги и немалые, в аптеке бери не зочу и без рецепта, лечись на здоровье
260852561
Сволочи, просто сволочи. Никакому оправданию не подлежат, таких только к стенке ставить беспощадно.
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