Денег нет, но вы лечитесь. Как тратятся миллиарды на пациентов с диагнозом рак

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С середины мая петербуржцы сообщают о том, что не могут получить положенные им бесплатно лекарства. Врач назначает, а в льготных аптеках их нет, в обычных стоимость — от 50 тысяч рублей до 200 тысяч и более, а упаковка чаще всего рассчитана на месяц приема.

Речь идет, прежде всего, о дорогостоящих препаратах, которые надо принимать либо постоянно, либо длительными курсами: «Иресса» (МНН гефитиниб), «Тарцева» (МНН эрлотиниб), «Навельбин» (винорелбин), «Тагриссо» (МНН осимертиниб) и другие. Они включены в программу бесплатного обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями, в список жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), но это не повод надеяться на то, что нуждающийся может их получать. Пациенты пишут «Фонтанке»: «В ответ на жалобы, подаваемые с начала июня в комитет по здравоохранению, региональный Росздравнадзор, прокуратуры разного уровня, губернатору Петербурга и в администрацию президента РФ, никакой полезной информации о причинах пропажи и сроках появления препаратов нет». Пациентам предлагают ждать официального ответа, а не лекарств.



«Фонтанка» тоже спросила у комитета по здравоохранению Петербурга, есть ли надежда у пациентов на то, что они все-таки смогут лечиться? В своем ответе чиновники рассказали, что сегодня, 7 июля, в аптеки начнут развозить «Гефитиниб ТЛ» — это торговое наименование отечественного препарата. В соответствии с действующим законодательством, если у импортного оригинала («Иресса») появляется российский дженерик, он и побеждает в госзакупках. «Фонтанка» проверила — «Гефитиниб» уже прибыл в аптеки и его начали отпускать. Препарат «Тагриссо» еще есть в остатках, а развозить новую партию лекарства с фармбазы в льготные аптеки начнут в пятницу, 9 июля. На «Навельбин» (винорелбин) только объявлен аукцион. Это значит, что в ближайший месяц ждать его поступления в аптеки не стоит. Что касается «Тарцевы», то в комздраве поясняют: «Закупка препаратов для обеспечения льготных категорий граждан осуществляется комитетом по здравоохранению по заявкам главных внештатных специалистов комитета по здравоохранению. Лекарственный препарат с МНН эрлотиниб на 2021 год специалистом не заявлен».

Денег нет, но вы лечитесь

В официальном ответе комздрава на запрос «Фонтанки» сказано: «В силу положений действующего законодательства обеспечение граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения осуществляется комитетом по здравоохранению в пределах выделенных бюджетных средств». Проще говоря, сколько выделил городской бюджет денег на бесплатное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями, столько лекарств и закуплено. То есть получается, что ни планирование, ни расчеты потребности при формировании бюджета не учитываются.

«В 2021 году в рамках выделенных из бюджета Санкт-Петербурга средств на закупку противоопухолевых препаратов для обеспечения граждан в амбулаторных условиях закупки произведены на сумму 900 млн. рублей. Часть препаратов, закупленных на 2021 год, была выдана пациентам уже в апреле текущего года», — сообщают в отделе лекарственного обеспечения комитета по здравоохранению. Как правило, в начале года тратится бóльшая часть выделенного финансирования.



Например, в прошлом году в бюджете Петербурга было запланировано на онкопрепараты те же 900 млн рублей, но израсходовано 2,3 млрд рублей. Значит, их приобретение было профинансировано дополнительно.

«Сейчас комитет по здравоохранению в соответствии с действующим законодательством увеличил объем поставки противоопухолевых препаратов на 10 процентов, — рассказали чиновники «Фонтанке», — а также изыскал возможность дополнительной закупки противоопухолевых препаратов. Часть аукционов объявлена в июне, часть планируется разместить в июле». Кроме того, комздрав направил в комитет финансов Петербурга информацию о необходимости дополнительного финансирования — запланированных денег явно не хватит.

Однобокая «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Чиновники регулярно объясняют дефицит лекарств тем, что федеральные льготники, в том числе страдающие онкологическими заболеваниями и имеющие право на соцпакет (ежемесячная денежная выплата по нему в 2021 году — 1211,66 рубля, из них 933,25 рубля — стоимость лекарственного обеспечения), отказываются от него. 75% федеральных льготников Петербурга выбирают деньги, и это разрешено законом. В итоге финансирование лекарств из федерального бюджета резко сокращается. Но болеть при этом люди не перестают. Они переходят в категорию «региональных льготников», для которых лекарства закупаются за счет бюджета Петербурга, как известно, дефицитного. И власти говорят, что из-за льготников он испытывает «колоссальную нагрузку».



В массовом сознании могло сложиться мнение о том, что все деньги региональных бюджетов системы здравоохранения уходят на ковид. Но Петербург регулярно отчитывается о том, что показатели плановой, в том числе высокотехнологичной, помощи в пандемию уменьшаются ненамного, в том числе по онкологическим пациентам. Но оказывается она в основном за счет средств обязательного медицинского страхования, а не регионального бюджета. «Одна из основных статей расходов фонда ОМС — национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его финансирование каждый год также увеличивается. В 2021 году оно составит 12,4 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем в 2020 году», — сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова говорила, что в России только на онкологическую помощь (лечение) в 2021 году по программе госгарантий планируется потратить более 300 млрд рублей — на 11,8% больше, чем в 2020-м. 135 млрд рублей из них поступают в фонд из федерального бюджета. Самые большие расходы — химиотерапия, то есть лекарственное лечение.



Расходы на борьбу с онкологическими заболеваниями растут, но происходит это однобоко. Потому что бесплатное (за счет ОМС) лечение человек может получить только в стационаре: лекарства входят в тариф и оплачиваются из фонда ОМС. Если пациент выписывается из стационара и может продолжать лечение дома, то законодательство обязывает региональные власти обеспечить его лекарствами, назначенными врачом. А у региональных властей всегда были проблемы с их финансированием не только в части онкологии.

Когда с принятием национальных проектов в ОМС появились деньги на лекарства, в Петербурге придумали в прошлом году обеспечивать нуждающихся в них в дневных стационарах и экономить, таким образом, деньги на онкопрепаратах. Тогда из бюджета Петербурга на льготное обеспечение лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями для амбулаторного лечения тоже было выделено всего 900 млн рублей. И комздрав предложил клиникам, которые имеют право выдавать эти лекарства своим пациентам, закупать их за счет ОМС, что предполагает лечение пациента в дневном стационаре. Это значит, что он должен «оформиться» — за счет того же фонда ОМС пройти полное обследование и ежедневно посещать клинику, чтобы получать свою таблетку, визиты должны фиксироваться в истории болезни.



Ослабленные болезнью люди во время пандемии должны были каждый день ездить в онкоцентр в поселке Песочный или Городской онкодиспансер на Ветеранов на общественном транспорте через весь город. Когда пациенты в прошлом году стали жаловаться во все инстанции, денег добавили и бесплатные лекарства в аптеках появились. Сколько именно в этом году комздрав запросил сверх отведенных в бюджете 900 миллионов, чиновники пока не сообщают. Однако надежда на то, что денег на лекарства для льготников в казне хватит, подкрепляются бравурными отчетами о рекордном росте сбора налогов и пополнения бюджета Петербурга. Так, только за первое полугодие основные из них (НДФЛ и налог на прибыль) собраны с 20-процентным превышением к прошлому году — сразу плюс 45 миллиардов всего за шесть месяцев. Ирина Багликова, «Фонтанка.ру» Справка Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» входит в нацпроект «Здравоохранение». По нему показатель смертности от злокачественных новообразований должен снизиться более чем с 200 случаев на 100 тысяч пациентов с диагнозом рак до 185 в 2024 году. За это время предполагается истратить почти триллион рублей (969 млрд) из федерального бюджета на создание центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПов) и оснащение онкодиспансеров, создание 18 референс-центров. Отдельная строка расходов — химиотерапия. В 2019 году фонду ОМС из федерального бюджета дополнительно выделяли на нее 70 млрд рублей, в 2020 году — 120 млрд рублей, в 2021-м — 135 млрд рублей.

