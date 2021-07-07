Отголоски локдауна. Петербуржцы за полгода принесли городскому бюджету на 23% больше налогов, чем в 2020-м

В бюджет Петербурга за первые 6 месяцев 2021 года поступило 322 млрд рублей налогов, что на
В виде налога на доходы физлиц за полгода в бюджет города поступило 153 млрд рублей, что на 27 млрд
Всего петербургские налогоплательщики за полгода заплатили 1,063 трлн рублей налогов и взносов в федеральный и городской бюджеты, что на
Стоит отметить, что объем нынешних налоговых поступлений сравнивается с показателями первого полугодия 2020-го, на которых отразился апрельский локдаун и жесткие ограничения для бизнеса. Так, в марте 2021-го прирост налоговых доходов бюджета месяц к месяцу составил около