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Отголоски локдауна. Петербуржцы за полгода принесли городскому бюджету на 23% больше налогов, чем в 2020-м

В бюджет Петербурга в первом полугодии 2021-го поступило 322 млрд рублей налогов

В бюджет Петербурга за первые 6 месяцев 2021 года поступило 322 млрд рублей налогов, что на 23,7 % больше, чем годом ранее. Об этом 7 июля заявил глава регионального УФНС Александр Гнедых.

В виде налога на доходы физлиц за полгода в бюджет города поступило 153 млрд рублей, что на 27 млрд (+ 21 %) больше, чем за первые шесть месяцев 2020-го. В виде налога на прибыль в бюджет перечислено 110 млрд рублей, что на 18 млрд (+ 20 %) больше, чем годом ранее.

Всего петербургские налогоплательщики за полгода заплатили 1,063 трлн рублей налогов и взносов в федеральный и городской бюджеты, что на 10,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 301 млрд рублей (+ 12,2 %) направлены на обязательное медицинское страхование.

Стоит отметить, что объем нынешних налоговых поступлений сравнивается с показателями первого полугодия 2020-го, на которых отразился апрельский локдаун и жесткие ограничения для бизнеса. Так, в марте 2021-го прирост налоговых доходов бюджета месяц к месяцу составил около 7 %, а в апреле подскочил сразу до 16 %.

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Комментарии (1)

265055770
А по сравнению с доковидным 2019 что выходит?
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