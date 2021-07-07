Отголоски локдауна. Петербуржцы за полгода принесли городскому бюджету на 23% больше налогов, чем в 2020-м

В бюджет Петербурга за первые 6 месяцев 2021 года поступило 322 млрд рублей налогов, что на 23,7 % больше, чем годом ранее. Об этом 7 июля заявил глава регионального УФНС Александр Гнедых.



В виде налога на доходы физлиц за полгода в бюджет города поступило 153 млрд рублей, что на 27 млрд (+ 21 %) больше, чем за первые шесть месяцев 2020-го. В виде налога на прибыль в бюджет перечислено 110 млрд рублей, что на 18 млрд (+ 20 %) больше, чем годом ранее.

