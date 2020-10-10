Житель Тарногского района Вологодской области, вышедший недавно из мест лишения свободы и находящийся под надзором, пришел в полицию и попросил разрешения сменить место жительства. Как выяснилось, он заботился о своем питомце.



Переехать мужчина хотел в Сочи. «Когда у него спросили, зачем ему в Сочи, он пояснил, что его друг Гоша здесь мерзнет. Он открыл сумку, а в ней был живой крокодил», - описывают дальнейшие события сотрудники МВД.