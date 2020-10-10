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10.10.2020 00:21
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«Его друг Гоша здесь мерзнет». Вышедший по УДО мужчина пришел в полицию с крокодилом

Житель Тарногского района Вологодской области, вышедший недавно из мест лишения свободы и находящийся под надзором, пришел в полицию и попросил разрешения сменить место жительства. Как выяснилось, он заботился о своем питомце.

Переехать мужчина хотел в Сочи. «Когда у него спросили, зачем ему в Сочи, он пояснил, что его друг Гоша здесь мерзнет. Он открыл сумку, а в ней был живой крокодил», - описывают дальнейшие события сотрудники МВД.

Никаких документов на животное местный житель представить не смог. Полицейские крокодила изъяли и теперь решают вопрос о направлении животного в ветеринарую клинику и ищут зоозащитную организацию, которая займется его судьбой. Сам мужчина является безработным, так что у полицейских возникли вопросы, как же он собирался добраться до Черного моря.

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Комментарии (1)

Djnyana
Идея хорошая, жаль что не сработало..)
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