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09.10.2020 23:15
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Трамп: Мне Путин нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему

Владимир Путин предпочел бы увидеть президентом США кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом 9 октября заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.

При этом Трамп признал, что между ним и Путиным существует личная симпатия. «Мне он (Путин.— прим. ред.) нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему. Однако думаю, он предпочел бы иметь дело с Байденом»,— заявил президент США.

Ранее Байден неоднократно обвинял Трампа в связях с Россией — например, во время дебатов назвал его «щенком Путина». Выборы президента США пройдут 3 ноября.

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