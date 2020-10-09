Трамп: Мне Путин нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему

Владимир Путин предпочел бы увидеть президентом США кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом 9 октября заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.



При этом Трамп признал, что между ним и Путиным существует личная симпатия. «Мне он (Путин.— прим. ред.) нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему. Однако думаю, он предпочел бы иметь дело с Байденом»,— заявил президент США.

Ранее Байден неоднократно обвинял Трампа в связях с Россией — например, во время дебатов назвал его «щенком Путина». Выборы президента США пройдут 3 ноября.

