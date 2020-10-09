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09.10.2020 19:48
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Петербуржцы могут выбрать музыкальное сопровождение для фонтана на пл. Ленина. Хэви-метал не рассматривается

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил горожанам проголосовать за музыкальное звучание фонтана на пл. Ленина. Фонтану исполняется 15 лет.

«Музыкальное сопровождение для фонтана создал композитор-петербуржец Сергей Баневич, — написал глава города 9 октября на своей странице во «ВКонтакте». — Во время шоу они звучат в исполнении симфонического оркестра. Фонтан был построен 15 лет назад, и в честь «юбиляра» предлагаю вам выбрать его музыкальное звучание для следующего сезона».

Проголосовать также можно на личной странице Беглова; правда, выбор ограничен несколькими жанрами: классическая музыка, песни из кинофильмов, русские народные песни, песни про Санкт-Петербург, джазовые композиции. Есть также вариант — сохранить прежнее звучание. Читатели «Фонтанки» могут выдвинуть свои предложения в комментариях к материалу.

Напомним, примерно год назад музыкальные фонтаны занимали довольно важное место в риторике Александра Беглова. В частности, он поручил провести конкурс на создание светового фонтана с музыкой. В итоге появление такой конструкции содержится в концепции парка «Тучков буян».

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Комментарии (10)

local_
"Мурку" давай! Сам Путин её на пианино играл.Пацанов аж слеза прошибла.
staroverspb
Вставай проклятьем заклеменный
Весь мир голодных и рабов...
hrumzik
Аппассионата. Ильич любил...
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