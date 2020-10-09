Петербуржцы могут выбрать музыкальное сопровождение для фонтана на пл. Ленина. Хэви-метал не рассматривается

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил горожанам проголосовать за музыкальное звучание фонтана на пл. Ленина. Фонтану исполняется 15 лет.



«Музыкальное сопровождение для фонтана создал композитор-петербуржец Сергей Баневич, — написал глава города 9 октября на своей странице во «ВКонтакте». — Во время шоу они звучат в исполнении симфонического оркестра. Фонтан был построен 15 лет назад, и в честь «юбиляра» предлагаю вам выбрать его музыкальное звучание для следующего сезона».

Проголосовать также можно на личной странице Беглова; правда, выбор ограничен несколькими жанрами: классическая музыка, песни из кинофильмов, русские народные песни, песни про Санкт-Петербург, джазовые композиции. Есть также вариант — сохранить прежнее звучание. Читатели «Фонтанки» могут выдвинуть свои предложения в комментариях к материалу.