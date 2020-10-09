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09.10.2020 18:45
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В массовой аварии на КАД тяжелые травмы получил один из водителей

Стали известны подробности серьезной аварии, произошедшей днем 9 октября на кольцевой автодороге Петербурга. В ГИБДД подтвердили информацию об одном пострадавшем, но травмы у него оказались серьезнее.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14:10 на 103-м километре внешнего кольца КАД 43-летний мужчина на грузовике MAN столкнулся в двигавшимся впереди автомобилем Mercedes Sprinter. Затем в МАН врезался автомобиль KIA Rio, а в него съехал KIA Ceed.

В результате аварии в «КИА Сид» пострадал 34-летний водитель. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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