Стали известны подробности серьезной аварии, произошедшей днем 9 октября на кольцевой автодороге Петербурга. В ГИБДД подтвердили информацию об одном пострадавшем, но травмы у него оказались серьезнее.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14:10 на 103-м километре внешнего кольца КАД 43-летний мужчина на грузовике MAN столкнулся в двигавшимся впереди автомобилем Mercedes Sprinter. Затем в МАН врезался автомобиль KIA Rio, а в него съехал KIA Ceed.

В результате аварии в «КИА Сид» пострадал 34-летний водитель. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.