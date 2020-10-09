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09.10.2020 15:51
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Два ДТП с грузовиками собрали 4-километровую пробку на востоке КАД

Сразу две аварии в одном месте произошли днем 9 октября на кольцевой автодороге Петербурга. Предварительно, участниками ДТП стали в общей сложности 6 машин, в том числе грузовики.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, около 14:10 на 103-м километре внешнего кольца КАД, между Шафировским и Пискаревским проспектами, столкнулись грузовой и легковой автомобили (они сейчас занимают первую полосу), а также грузовик и три легковые машины (заняли четвертую полосу).

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13917560" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13917560" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13917560" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13917560" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александра, два автомобиля стояли в третьем ряду на «аварийке», и микроавтобус въехал кому-то в заднюю часть, а затем в них влетела фура. «Видел аварию в зеркало боковое, 10 секунд буквально, как проехали это место», — рассказывает он, добавляя, что знака аварийной остановки выставлено не было.

По предварительным данным «Фонтанки», во втором ДТП, в четырьмя участниками, один человек получил травмы средней тяжести. Информация уточняется.

Из-за аварии на внешнем кольце собралась пробка длиной около 4 километров. На месте работают сотрудники ГИБДД и эксплуатирующей подрядной организации.

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