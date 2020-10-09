Сразу две аварии в одном месте произошли днем 9 октября на кольцевой автодороге Петербурга. Предварительно, участниками ДТП стали в общей сложности 6 машин, в том числе грузовики.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, около 14:10 на 103-м километре внешнего кольца КАД, между Шафировским и Пискаревским проспектами, столкнулись грузовой и легковой автомобили (они сейчас занимают первую полосу), а также грузовик и три легковые машины (заняли четвертую полосу).