Два ДТП с грузовиками собрали 4-километровую пробку на востоке КАД
Сразу две аварии в одном месте произошли днем 9 октября на кольцевой автодороге Петербурга. Предварительно, участниками ДТП стали в общей сложности 6 машин, в том числе грузовики.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, около 14:10 на 103-м километре внешнего кольца КАД, между Шафировским и Пискаревским проспектами, столкнулись грузовой и легковой автомобили (они сейчас занимают первую полосу), а также грузовик и три легковые машины (заняли четвертую полосу).
По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александра, два автомобиля стояли в третьем ряду на «аварийке», и микроавтобус въехал кому-то в заднюю часть, а затем в них влетела фура. «Видел аварию в зеркало боковое, 10 секунд буквально, как проехали это место», — рассказывает он, добавляя, что знака аварийной остановки выставлено не было.
По предварительным данным «Фонтанки», во втором ДТП, в четырьмя участниками, один человек получил травмы средней тяжести. Информация уточняется.
Из-за аварии на внешнем кольце собралась пробка длиной около 4 километров. На месте работают сотрудники ГИБДД и эксплуатирующей подрядной организации.