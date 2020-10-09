Два баскетболиста «Зенита» заболели коронавирусом в день матча с «Барселоной»

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга подтвердил несколько случаев заболевания коронавирусом в команде. Как сообщили в пресс-службе петербуржцев, положительные тесты ПЦР (COVID-19) получили игроки Антон Пушков и Остин Холлинз, а также массажист основной команды Андрей Козлов.

«Они были немедленно изолированы, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно. Им будут проведены повторные тесты для подтверждения наличия COVID. Подготовка к матчу с «Барселоной» идёт в штатном режиме», — заявили в «Зените».