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09.10.2020 11:59
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Два баскетболиста «Зенита» заболели коронавирусом в день матча с «Барселоной»

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга подтвердил несколько случаев заболевания коронавирусом в команде. Как сообщили в пресс-службе петербуржцев, положительные тесты ПЦР (COVID-19) получили игроки Антон Пушков и Остин Холлинз, а также массажист основной команды Андрей Козлов.

«Они были немедленно изолированы, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно. Им будут проведены повторные тесты для подтверждения наличия COVID. Подготовка к матчу с «Барселоной» идёт в штатном режиме», — заявили в «Зените».

Ранее в Санкт-Петербург прилетела «Барселона», которая также потеряла из-за коронавируса главного тренера и его первого помощника. Руководить командой в матче Евролиги против «Зенита», который пройдет в пятницу, 9 октября, будет номинально третий тренер.

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