На юго-востоке Южной Кореи загорелся небоскреб. Пострадали почти 90 человек
88 человек госпитализированы после пожара в 33-этажном здании в городе Ульсан на юго-востоке Южной Кореи, сообщают в ночь на 9 октября местные СМИ.
Число пострадавших в результате пожара в небоскребе в Республике Корея возросло до 88 pic.twitter.com/vLgm0sn1Ox— CGTN на русском (@cgtnrussian) October 9, 2020
Пожар в жилом доме начался около 23 часов по местному времени. Сильный ветер быстро распространил огонь, и он охватил почти все здание, сообщает Yonhap.
Corée du Sud : On signale qu'une tour de plus de 30 étages est en proie aux flammes dans la ville d'Ulsan.— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) October 8, 2020
Il n'y a aucune victime connue. pic.twitter.com/AP41jAfaxA
Несколько сотен человек были эвакуированы. 88 из них были отправлены в больницы.
Локализовать возгорание удалось рано утром, но пожар до сих пор не потушен. В пожарной службе отмечают, что потушить огонь не получается из-за того, что периодически вновь вспыхивают угли, скрытые между алюминиевыми композитными панелями, которыми облицовано здание.