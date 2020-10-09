88 человек госпитализированы после пожара в 33-этажном здании в городе Ульсан на юго-востоке Южной Кореи, сообщают в ночь на 9 октября местные СМИ.

Число пострадавших в результате пожара в небоскребе в Республике Корея возросло до 88 pic.twitter.com/vLgm0sn1Ox

Пожар в жилом доме начался около 23 часов по местному времени. Сильный ветер быстро распространил огонь, и он охватил почти все здание, сообщает Yonhap.

Несколько сотен человек были эвакуированы. 88 из них были отправлены в больницы.



Локализовать возгорание удалось рано утром, но пожар до сих пор не потушен. В пожарной службе отмечают, что потушить огонь не получается из-за того, что периодически вновь вспыхивают угли, скрытые между алюминиевыми композитными панелями, которыми облицовано здание.

