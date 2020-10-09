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09.10.2020 00:50
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Британские ученые выяснили, как люди могут общаться с кошками

Взаимное перемигивание оказалось эффективным способом расположить к себе кошку. Даже если она с моргающим не знакома.

Исследование с участием 45-ти кошек провели британские ученые из Сассекского университета. Они предположили и затем доказали, что кошки лучше реагируют на людей, которые им медленно подмигивают. Провести эксперимент было решено после наблюдений за хвостатыми — когда зверь неспешно и прищуриваясь закрывает глаза, он, как правило, доволен.

Фото: nature.com

Моргать попросили две группы — первая общалась со своими домашними питомцами, участвовали 21 кошка и их хозяева. Процесс снимали на видео и затем анализировали. У части группы требовалось установить зрительный контакт, затем прикрыть и также неспешно открыть глаза. Кошки и коты в большинстве случаев ответили тем же. Вторая половина просто смотрела в кошачьи глаза и расположения к себе не увидела.

Фото: nature.com

Вторым этапом стало общение животных с незнакомыми им людьми. Эффект оказался аналогичным. Те из 24 кошек и людей, кто друг другу моргал, потом сошлись и тактильно — почти все звери дали себя погладить.

Вывод — медленное моргание и прищуривание оказалось эффективным способом коммуникации кошек и людей.

Фото: nature.com
Фото: nature.com

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Комментарии (3)

old_rat
И кто-то оплачивает такие исследования. А в это время у кого-то нет воды, еды, одежды, жилья, работы и т.д.
hal9000
Че они курят эти британские ученые???..пусть они льва так попробуют погладить...
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