Взаимное перемигивание оказалось эффективным способом расположить к себе кошку. Даже если она с моргающим не знакома.
Исследование с участием 45-ти кошек провели британские ученые из Сассекского университета. Они предположили и затем доказали, что кошки лучше реагируют на людей, которые им медленно подмигивают. Провести эксперимент было решено после наблюдений за хвостатыми — когда зверь неспешно и прищуриваясь закрывает глаза, он, как правило, доволен.
Моргать попросили две группы — первая общалась со своими домашними питомцами, участвовали 21 кошка и их хозяева. Процесс снимали на видео и затем анализировали. У части группы требовалось установить зрительный контакт, затем прикрыть и также неспешно открыть глаза. Кошки и коты в большинстве случаев ответили тем же. Вторая половина просто смотрела в кошачьи глаза и расположения к себе не увидела.
Вторым этапом стало общение животных с незнакомыми им людьми. Эффект оказался аналогичным. Те из 24 кошек и людей, кто друг другу моргал, потом сошлись и тактильно — почти все звери дали себя погладить.
Вывод — медленное моргание и прищуривание оказалось эффективным способом коммуникации кошек и людей.