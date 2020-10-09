Взаимное перемигивание оказалось эффективным способом расположить к себе кошку. Даже если она с моргающим не знакома.



Исследование с участием 45-ти кошек провели британские ученые из Сассекского университета. Они предположили и затем доказали, что кошки лучше реагируют на людей, которые им медленно подмигивают. Провести эксперимент было решено после наблюдений за хвостатыми — когда зверь неспешно и прищуриваясь закрывает глаза, он, как правило, доволен.