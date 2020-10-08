Вторая волна коронавируса заперла дома особенных детей. Петербуржцы просят Беглова вмешаться
Петербуржцы, воспитывающие особенных детей, просят власти внести коррективы в 121-е постановление, регламентирующее коронавирусные ограничения в городе. Об этом сообщается в письме, направленном губернатору Александру Беглову 7 октября (документ есть в распоряжении редакции).
Согласно 121-му постановлению, с 5 октября по 2 ноября центры социальной реабилитации прекратили очный прием посетителей на полустационарную форму обслуживания.
«В настоящее время большинство предприятий и организаций работает, и родители наших молодых инвалидов тоже работают, соответственно, встает вопрос о том, как и с кем оставить дома инвалида, требующего подчас постоянного ухода, или оставлять работу совсем. Более того, длительное пребывание дома, в одной и той же обстановке, сказывается на психическом и эмоциональном здоровье наших ребят и на физическом состоянии в целом, ведет к эмоциональным срывам. Для наших ребят посещение центров — это единственная возможность общения, социальной и медицинской реабилитации», — говорится в письме.
«Весенне-летнюю изоляцию родители и ребята вынесли с большим трудом, у ребят обострились их поведенческие проблемы — кто-то бился головой об стену, кусал себя, не спал ночами. А работающие, не выведенные на "удаленку" родители, еще и оказались в мучениях от того, как и с кем оставить детей дома, ведь даже взрослых ребят с ментальными нарушениями не оставишь ни на минуту», — прокомментировала на свой странице во «ВКонтакте» директор по внешним связям благотворительной организации «Перспективы» Светлана Мамонова.
Петербургские родители уточняют, что в центрах соблюдаются более строгие меры безопасности, чем в других учреждениях, и просят сохранить предоставление услуг в полустационарной форме, а также привлечь волонтёров для оказания помощи на дому. Письмо подписали 50 человек.