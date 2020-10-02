Беглов снова поменял коронавирусное постановление. Пенсионерам в Петербурге рекомендовано оставаться дома, а сотрудников отправить на удаленку
Правительство Петербурга вернулось к весенним распоряжениям и снова просит пенсионеров оставаться дома. Социальные услуги в очной форме частично предоставлять перестают.
О том, что в 121 постановление, по которому город живет весь коронавирусный период, снова внесены изменения, 2 октября сообщает пресс-служба Смольного. В основном в нем рекомендации — перевести сотрудников на дистанционный режим и не возвращать в офисы тех, кто и так работает удаленно.
Пенсионерам старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома без необходимости, а чтобы обеспечить их едой и прочим необходимым снова включаются в работу волонтеры.
«В городе приостанавливается предоставление социальных услуг в полустационарной форме. Это ограничение не коснется социально-психологических, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, которые могут предоставляться гражданам дистанционно», — сказано в постановлении. То есть работы по коррекции психологического состояния и помощь родителям детей-инвалидов, которых воспитывают дома, должны предоставляться дистанционно. Это же касается коммуникативного потенциала — обучение инвалидов пользованию средствами ухода, колясками, навыкам поведения в быту и общественных местах и компьютерной грамотности.
Масочный режим, как и сообщалось ранее, должен быть повсеместным: «соблюдать социальное дистанцирование, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, в том числе при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, на остановках общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, включая такси».
Подобные меры были введены в Петербурге, когда коронавирус только проник в город. Рост заболеваемости специалисты считают тревожным. Активных случаев в Северной столице больше, чем было на пике в июне.