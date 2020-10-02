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02.10.2020 23:50
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Беглов снова поменял коронавирусное постановление. Пенсионерам в Петербурге рекомендовано оставаться дома, а сотрудников отправить на удаленку

Правительство Петербурга вернулось к весенним распоряжениям и снова просит пенсионеров оставаться дома. Социальные услуги в очной форме частично предоставлять перестают.

О том, что в 121 постановление, по которому город живет весь коронавирусный период, снова внесены изменения, 2 октября сообщает пресс-служба Смольного. В основном в нем рекомендации — перевести сотрудников на дистанционный режим и не возвращать в офисы тех, кто и так работает удаленно.

Пенсионерам старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома без необходимости, а чтобы обеспечить их едой и прочим необходимым снова включаются в работу волонтеры.

«В городе приостанавливается предоставление социальных услуг в полустационарной форме. Это ограничение не коснется социально-психологических, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, которые могут предоставляться гражданам дистанционно», — сказано в постановлении. То есть работы по коррекции психологического состояния и помощь родителям детей-инвалидов, которых воспитывают дома, должны предоставляться дистанционно. Это же касается коммуникативного потенциала — обучение инвалидов пользованию средствами ухода, колясками, навыкам поведения в быту и общественных местах и компьютерной грамотности.

Масочный режим, как и сообщалось ранее, должен быть повсеместным: «соблюдать социальное дистанцирование, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, в том числе при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, на остановках общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, включая такси».

Подобные меры были введены в Петербурге, когда коронавирус только проник в город. Рост заболеваемости специалисты считают тревожным. Активных случаев в Северной столице больше, чем было на пике в июне.

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Комментарии (3)

Elta
Наш уважаемый губернатор напоминает тень Собянина в полдень. Вроде есть, но что то невнятное. Не очень понятен смысл изоляции людей в долгосрочной перспективе. До коли нам сидеть? И на какое чудо надеятся? В школе все друг друга перезаряжали, по домам растащили. Дома переболели. Анализы никто не сдаёт, так как нет в этом никакого смысла. Ну Ковид это или не Ковид - какая разница. Есть кашель - пей антибиотик. Вот и все лечение. Ковид с нами навсегда. И это как то уж очень наивно надеятся что можно от него спрятаться дома. Можно конечно ещё какое то время поиграть в прятки, но это уже наводит на мысль об умственной деградации наших рулевых.
pregatus
А что значит "пенсионерам рекомендовано оставаться дома"? Я вот искренне не понимаю - для того, чтобы что-то рекомендовать что, постановление правительства города нужно?
Бонвиван
Тот случай, когда любое распоряжение губернатора отзывается чувством недоумения и стыда: Как "такое" возможно в нашем городе и продолжает быть, несмотря на полную неадекватность?..
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