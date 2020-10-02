Беглов снова поменял коронавирусное постановление. Пенсионерам в Петербурге рекомендовано оставаться дома, а сотрудников отправить на удаленку

Правительство Петербурга вернулось к весенним распоряжениям и снова просит пенсионеров оставаться дома. Социальные услуги в очной форме частично предоставлять перестают.

О том, что в 121 постановление, по которому город живет весь коронавирусный период, снова внесены изменения, 2 октября сообщает пресс-служба Смольного. В основном в нем рекомендации — перевести сотрудников на дистанционный режим и не возвращать в офисы тех, кто и так работает удаленно.

Пенсионерам старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома без необходимости, а чтобы обеспечить их едой и прочим необходимым снова включаются в работу волонтеры.