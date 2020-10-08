Мэр Нового Уренгоя заразился COVID-19

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов в своем Instagram-аккаунте 8 октября сообщил о том, что заболел COVID-19.

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов заразился коронавирусом нового типа. «Тестирование на COVID-19 прохожу регулярно. Получил результат очередного теста, он — положительный», — написал глава города.

По словам Воронова, он нормально себя чувствует и продолжит работу из дома. Он пожелал всем здоровья и призвал не забывать о мерах безопасности во время пандемии.



Как уточняет URA.RU, ранее коронавирусом переболели сразу несколько чиновников в Ямало-Ненецком автономном округе. Инфекцию перенесли губернатор Дмитрий Артюхов, вице-спикер Законодательного собрания Виктор Казарин, мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Салехарда Алексей Титовский.

