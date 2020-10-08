FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
77.92р91.70р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.10.2020 19:16
3
Печать

Мэр Нового Уренгоя заразился COVID-19

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов в своем Instagram-аккаунте 8 октября сообщил о том, что заболел COVID-19.

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов заразился коронавирусом нового типа. «Тестирование на COVID-19 прохожу регулярно. Получил результат очередного теста, он — положительный», — написал глава города.

По словам Воронова, он нормально себя чувствует и продолжит работу из дома. Он пожелал всем здоровья и призвал не забывать о мерах безопасности во время пандемии.

Как уточняет URA.RU, ранее коронавирусом переболели сразу несколько чиновников в Ямало-Ненецком автономном округе. Инфекцию перенесли губернатор Дмитрий Артюхов, вице-спикер Законодательного собрания Виктор Казарин, мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Салехарда Алексей Титовский.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

ДЮрьевич
Какое отношение судьба мэра нового уренгоя имеет к новостям Санкт-Петербурга?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний