Метеорный поток Дракониды расчертит небо над Россией. Смогут ли петербуржцы насладиться красотой?
Метеорный поток Дракониды достиг своего пика. Увидеть его можно будет после захода солнца, но не в Петербурге — помешает хмурое небо.
«В четверг, 8 октября, в 15:30 по московскому времени максимума своей активности достигает ежегодный метеорный поток Дракониды, порожденный кометой 21Р/Джакобини-Циннера. В этом году ожидается 10–20 метеоров в час (бывают всплески до 100–400 метеоров в час). Метеоры лучше наблюдать сразу после захода Солнца <…> и в предутренние часы пятницы в районе с ясным темным небом», — рассказали ТАСС в столичном планетарии.
Метеорный поток Дракониды — явление ежегодное, оно приходится на период с 6 по 10 октября. Рекорд по скорости остался за звездопадом 1998 года. Тогда жители Дальнего Востока и Сибири в течение часа могли наблюдать около 700 метеоров. Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. В октябре после захода Солнца он находится высоко над северо-западным горизонтом, а к восходу склоняется к северному горизонту.