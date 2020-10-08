Метеорный поток Дракониды расчертит небо над Россией. Смогут ли петербуржцы насладиться красотой?

Метеорный поток Дракониды достиг своего пика. Увидеть его можно будет после захода солнца, но не в Петербурге — помешает хмурое небо.



«В четверг, 8 октября, в 15:30 по московскому времени максимума своей активности достигает ежегодный метеорный поток Дракониды, порожденный кометой 21Р/Джакобини-Циннера. В этом году ожидается 10–20 метеоров в час (бывают всплески до 100–400 метеоров в час). Метеоры лучше наблюдать сразу после захода Солнца <…> и в предутренние часы пятницы в районе с ясным темным небом», — рассказали ТАСС в столичном планетарии.

