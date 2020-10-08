FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
78.09р91.81р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.10.2020 16:00
0
Печать

Инспекторы ДПС гонялись за подростком на «Опеле» по проспекту Энтузиастов

Ночью 8 октября сотрудники ГИБДД Петербурга с погоней ловили автомобилиста-нарушителя. Его попытались остановить для оформления ДТП в качестве понятого, но водитель повел себя неадекватно.

Около 0:25 8 октября сотрудники ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району попытались остановить автомобиль Opel Vectra, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Однако водитель на требования полиции об остановке не отреагировал. Инспекторы включили спецсигналы и начали преследование.

У дома 41 по проспекту Энтузиастов нарушителя удалось задержать. Им оказался подросток 2003 года рождения. В отношении него составили два протокола об административных правонарушениях: за невыполнение требования об остановке (ст. 12.25 ч.2 КоАП РФ) и за вождение без прав (ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ).

Как стало известно «Фонтанке», началось все с аварии у дома 28, корпус 1, по проспекту Энтузиастов около 23:30 7 октября. Легковой автомобиль KIA Ceed въехал сзади в припаркованную бортовую «ГАЗель». «Приехали ДПС, с характерным хрустом отъехал из-под «ГАЗели», правая сторона нормально так покоцана», — рассказывали очевидцы в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП»
Фото: «ДТП и ЧП»

Чтобы провести медосвидетельствование водителя «КИА» на алкоголь, оформлявший аварию инспектор стал останавливать проезжавших мимо водителей в качестве понятых. А когда попытался остановить «Опель», водитель не только не остановился, но и чуть не сбил полицейского. После этого началась погоня, и во дворах у дома 41 «Опель» остановили.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний