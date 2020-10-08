Инспекторы ДПС гонялись за подростком на «Опеле» по проспекту Энтузиастов
Ночью 8 октября сотрудники ГИБДД Петербурга с погоней ловили автомобилиста-нарушителя. Его попытались остановить для оформления ДТП в качестве понятого, но водитель повел себя неадекватно.
Около 0:25 8 октября сотрудники ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району попытались остановить автомобиль Opel Vectra, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Однако водитель на требования полиции об остановке не отреагировал. Инспекторы включили спецсигналы и начали преследование.
У дома 41 по проспекту Энтузиастов нарушителя удалось задержать. Им оказался подросток 2003 года рождения. В отношении него составили два протокола об административных правонарушениях: за невыполнение требования об остановке (ст. 12.25 ч.2 КоАП РФ) и за вождение без прав (ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ).
Как стало известно «Фонтанке», началось все с аварии у дома 28, корпус 1, по проспекту Энтузиастов около 23:30 7 октября. Легковой автомобиль KIA Ceed въехал сзади в припаркованную бортовую «ГАЗель». «Приехали ДПС, с характерным хрустом отъехал из-под «ГАЗели», правая сторона нормально так покоцана», — рассказывали очевидцы в «ДТП и ЧП».
Чтобы провести медосвидетельствование водителя «КИА» на алкоголь, оформлявший аварию инспектор стал останавливать проезжавших мимо водителей в качестве понятых. А когда попытался остановить «Опель», водитель не только не остановился, но и чуть не сбил полицейского. После этого началась погоня, и во дворах у дома 41 «Опель» остановили.