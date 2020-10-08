Ночью 8 октября сотрудники ГИБДД Петербурга с погоней ловили автомобилиста-нарушителя. Его попытались остановить для оформления ДТП в качестве понятого, но водитель повел себя неадекватно.



Около 0:25 8 октября сотрудники ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району попытались остановить автомобиль Opel Vectra, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Однако водитель на требования полиции об остановке не отреагировал. Инспекторы включили спецсигналы и начали преследование.

У дома 41 по проспекту Энтузиастов нарушителя удалось задержать. Им оказался подросток 2003 года рождения. В отношении него составили два протокола об административных правонарушениях: за невыполнение требования об остановке (ст. 12.25 ч.2 КоАП РФ) и за вождение без прав (ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ).