Сотрудники ГИБДД нашли водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП на Трефолева. Его выдала рессора
Полицейские задержали шофёра, устроившего аварию с заносом прицепа в Кировском районе Петербурга. По предварительной информации, днём он выпивал, а вечером поехал работать. Инспектора заметили его бредущим вдоль дороги неподалёку от места ДТП.
Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, около одиннадцати вечера накануне на улице Невельской сотрудники отдела ГИБДД по Кировскому району задержали 35-летнего водителя грузовика «Рено Магнум». Он подозревается в том, что в половине десятого вечера того же дня на улице Трефолева допустил занос прицепа на встречную полосу. В него въехал «Фольксваген» с мужчиной за рулем и женщиной на пассажирском сиденье. Водитель выжил, пассажирка скончалась на месте. Возможной причиной заноса могла стать высокая скорость, говорят в полиции.
По предварительной информации, медосвидетельствование показало, что задержанный нетрезв. Сотрудникам он рассказал, что днём выпивал в Шушарах, а вечером ему нужно было вставать под загрузку в Петролеспорту, куда он и направлялся, когда произошла авария.
По словам собеседников в дорожной полиции, на месте ДТП была найдена рессора. Инспекторы объехали прилегающие улицы и обнаружили фуру с повреждениями на Шотландской в череде грузовиков. Опрошенные дальнобойщики сообщили, что водитель вышел и шаткой походкой удалился.
Процессуально мужчина задержан на двое суток. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что родом он из Воронежской области.