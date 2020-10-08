Сотрудники ГИБДД нашли водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП на Трефолева. Его выдала рессора

Полицейские задержали шофёра, устроившего аварию с заносом прицепа в Кировском районе Петербурга. По предварительной информации, днём он выпивал, а вечером поехал работать. Инспектора заметили его бредущим вдоль дороги неподалёку от места ДТП.



Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, около одиннадцати вечера накануне на улице Невельской сотрудники отдела ГИБДД по Кировскому району задержали 35-летнего водителя грузовика «Рено Магнум». Он подозревается в том, что в половине десятого вечера того же дня на улице Трефолева допустил занос прицепа на встречную полосу. В него въехал «Фольксваген» с мужчиной за рулем и женщиной на пассажирском сиденье. Водитель выжил, пассажирка скончалась на месте. Возможной причиной заноса могла стать высокая скорость, говорят в полиции.

