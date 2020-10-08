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08.10.2020 13:19
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Сотрудники ГИБДД нашли водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП на Трефолева. Его выдала рессора

Полицейские задержали шофёра, устроившего аварию с заносом прицепа в Кировском районе Петербурга. По предварительной информации, днём он выпивал, а вечером поехал работать. Инспектора заметили его бредущим вдоль дороги неподалёку от места ДТП.

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, около одиннадцати вечера накануне на улице Невельской сотрудники отдела ГИБДД по Кировскому району задержали 35-летнего водителя грузовика «Рено Магнум». Он подозревается в том, что в половине десятого вечера того же дня на улице Трефолева допустил занос прицепа на встречную полосу. В него въехал «Фольксваген» с мужчиной за рулем и женщиной на пассажирском сиденье. Водитель выжил, пассажирка скончалась на месте. Возможной причиной заноса могла стать высокая скорость, говорят в полиции.

По предварительной информации, медосвидетельствование показало, что задержанный нетрезв. Сотрудникам он рассказал, что днём выпивал в Шушарах, а вечером ему нужно было вставать под загрузку в Петролеспорту, куда он и направлялся, когда произошла авария.

По словам собеседников в дорожной полиции, на месте ДТП была найдена рессора. Инспекторы объехали прилегающие улицы и обнаружили фуру с повреждениями на Шотландской в череде грузовиков. Опрошенные дальнобойщики сообщили, что водитель вышел и шаткой походкой удалился.

Процессуально мужчина задержан на двое суток. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что родом он из Воронежской области.

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Комментарии (2)

a.159753123
Водитель-профессионал. Днем бухать, вечером на работу... Красава!
В последнее время всё больше и больше опасаюсь большегрузов на дорогах, не важно, в городе или на трассе. Кто и в каком состоянии ими управляет - никому не известно. Если раньше это действительно в большинстве случаев были профессионалы, то сейчас - см.выше.
Пю Ре
Очень хорошо, что так быстро найден, молодец, что в пьянке сознался.
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