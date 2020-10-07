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07.10.2020 23:07
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В аварии с фурой на улице Трефолева погибла женщина. Дальнобойщик скрылся

Водитель большегрузного автомобиля уехал с места аварии. На глазах спасателей в «Поло» умирала женщина.

Как стало известно «Фонтанке», в половину десятого вечера 7 октября на улице Трефолева столкнулись фура и «Фольскваген» с мужчиной за рулем и женщиной на пассажирском сиденье. Очевидцы вызвали оперативные службы. В пресс-службе УГИБДД уточнили, что водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном».

Дальнобойщик с места аварии уехал, полиция не увидела его на месте ДТП. Водитель «Джетты» оказался зажат железом, его деблокировали специнструментом и госпитализировали в 26-ю городскую больницу на улице Костюшко.

Пульс женщины перестал прощупываться до приезда скорой, сообщили «Фонтанке» в экстренных службах. Медиков поторопили, но они все равно не успели. Пассажирка скончалась.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Nemcoff
Поло или джетта попал под грузовик?
veteran78
Проезжал сейчас ну страшно смотреть , водительской стороны вообще нет как он то выжил ?
magellan
Бухой наверное, раз скрылся, все равно найдут, но он к тому моменту протрезвеет, срок прлучит, но меньший, до 5, а может и вобще условно
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