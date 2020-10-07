В аварии с фурой на улице Трефолева погибла женщина. Дальнобойщик скрылся

Водитель большегрузного автомобиля уехал с места аварии. На глазах спасателей в «Поло» умирала женщина.



Как стало известно «Фонтанке», в половину десятого вечера 7 октября на улице Трефолева столкнулись фура и «Фольскваген» с мужчиной за рулем и женщиной на пассажирском сиденье. Очевидцы вызвали оперативные службы. В пресс-службе УГИБДД уточнили, что водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном».



Дальнобойщик с места аварии уехал, полиция не увидела его на месте ДТП. Водитель «Джетты» оказался зажат железом, его деблокировали специнструментом и госпитализировали в 26-ю городскую больницу на улице Костюшко.

