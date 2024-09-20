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    «Нужно рычаг здесь немножко согнуть». Откуда взялась ставшая мемом Niva Legend, где ручка переключения передачи упирается в панель

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    Фото: пресс-служба «АВТОВАЗ»
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    Второй день в сети автолюбители потешаются над автомобилем Niva Legend с современной мультимедиа, габариты которой не позволяют корректно переключать передачи. Автор обзора демонстрирует, как при попытке воткнуть первую скорость рычаг переключения упирается в приборную панель.

    «Ручка бьет панель и передача не подключается, то же самое и третья — тын! Менеджер говорит: фигня, нужно рычаг здесь немножко согнуть, люди так делают», — хохочет автор обзора.

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    Представители «АВТОВАЗа» в разговоре с «Фонтанкой» пояснили, что с конвейера завода «Нива» выходит со стандартной магнитолой — плоской «шоколадкой», и такого рода апгрейд не имеет никакого отношения к производителю. Там предположили, что, вероятнее всего, штатную приборную доску на современную широкоформатную мультимедиа и соответствующую ей панель заменили в дилерском салоне.

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    Автомобили Niva Legend с такими панелями «Фонтанка» нашла в салоне дилерской сети «Лада Центр», прямо сейчас машина с широкоформатной мультимедиа стоит в салоне на Выборгском шоссе. В любой момент можно приехать на нее посмотреть, объяснил менеджер салона.

    Фото: скриншот с сайта объявлений
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    — Конечно, с завода такие мультимедиа не ставятся, в принципе заводские комплектации на Niva Legend, они все идут без мультимедийной системы. Мультимедийная система ставится отдельно, — пояснил менеджер.

    — То есть в вашем салоне можно такую поставить?

    — Ну конечно. Вообще в любой автомобиль можно поставить любую мультимедиа систему по факту. Niva не исключение. Хотите — обычную, хотите — с экраном. Всю жизнь такое было. Если вы купите у нас машину, мы можем любую мультимедиа поставить. Гарантийные обязательства завод несет на то, что устанавливается у официальных дилеров.

    — Насколько дороже автомобиль за счет такой панели?

    — Они разные есть, в среднем стоят порядка 30 тысяч рублей, если речь идет о постановке хорошей мультимедиа.

    Niva Legend с авторскими «наворотами» в салоне предлагают купить за 1,270 млн рублей, то есть на 200 тысяч дороже рекомендованной заводом цены (1,097 млн руб). Как объяснил менеджер, в ценовой надбавке учтена не только мультимедиа: «Там стоит конкретный автомобиль, это цена уже сделанного, надо смотреть, что там установлено».

    Фото: пресс-служба «АВТОВАЗ»
    Фото: скриншот с сайта объявлений

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