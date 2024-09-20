Ветер, облачность, дожди и даже тепло. Какая погода ждет Петербург на следующей неделе

В Северной столице погода весьма изменчива. Однако местные жители еще успеют насладиться теплыми деньками на следующей неделе. О том, что ждать петербуржцам, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
В ближайшие дни температура воздуха снизится, после выходных в Петербург придут циклоны. «Усиление ветра, облака и дожди, а между ними кратковременные прояснения. <...> Конечно, есть ещё пара очень теплых дней 25-26 сентября, но там температура может быть близкой к +20 градусам», – уточнил Колесов.
В сентябре текущего года зафиксирован на один температурный экстремум больше, чем в этом же месяце в 2023-м. Сегодня в Петербурге средняя температура воздуха – 19 градусов.
«В прошлом самом теплом сентябре итоговая температура месяца в городе составила +16,4 градуса», — отметил синоптик. В этом году, по словам Александра Колесова, особенно теплыми были первые две декады сентября.
В прошлом году экстремально теплые дни фиксировались, наоборот, в третьей декаде месяца.
Ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, какую погоду ждать в ближайшие выходные. Подробный прогноз читайте здесь.
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