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    В Петербурге и Ленобласти за полдня задержали двух контрактников, не вернувшихся на службу

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    Полицейские прервали самоволку двух контрактников, которые всё лето не появлялись в воинских частях. Одного задержали в Приозерском районе Ленобласти, другого настигли в центре Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 сентября.

    По предварительной информации, оба покинули свои воинские части в начале марта. 46-летний уроженец Ахтубинска в начале месяца, 43-летний из Белоруссии — ближе к концу. Больше о себе командованию они знать не давали.

    Старшего объявили в федеральный розыск в начале осени. В ночь на 19 сентября у его дома на набережной канала Грибоедова мужчину настигли оперативники уголовного розыска совместно с ДПС.

    Около полудня в этот же день в областном садоводстве «Светлана» не удалось разминуться с полицейскими и младшему — он числился в розыске с июля.

    Контрактникам вменяют самовольное оставление части или места службы (337 УК). Обоих доставили в отделы, чтобы передать военной комендатуре.

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