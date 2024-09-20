В Петербурге и Ленобласти за полдня задержали двух контрактников, не вернувшихся на службу

Полицейские прервали самоволку двух контрактников, которые всё лето не появлялись в воинских частях. Одного задержали в Приозерском районе Ленобласти, другого настигли в центре Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 сентября.



По предварительной информации, оба покинули свои воинские части в начале марта. 46-летний уроженец Ахтубинска в начале месяца, 43-летний из Белоруссии — ближе к концу. Больше о себе командованию они знать не давали.



Старшего объявили в федеральный розыск в начале осени. В ночь на 19 сентября у его дома на набережной канала Грибоедова мужчину настигли оперативники уголовного розыска совместно с ДПС.

