«Некрасиво поступил Илон Маск». Кадыров заявил, что отправленный на СВО Cybertruck отключили удаленно

Отправленный на специальную военную операцию электромобиль Cybertruck отключили удаленно. На это 19 сентября в телеграм-канале посетовал глава Чечни Рамзан Кадыров, указав, что Илон Маск «поступил некрасиво» и «не по-мужски».



По словам Кадырова, оснащенный пулеметом Cybertruck «прекрасно справлялся с боевыми задачами, демонстрировал маневренность и хорошую защиту экипажа». Но недавно, говорит глава Чечни, Маск «удаленно отключил» электромобиль.



«Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — резюмирует Кадыров.

