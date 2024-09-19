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    «Некрасиво поступил Илон Маск». Кадыров заявил, что отправленный на СВО Cybertruck отключили удаленно

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    Отправленный на специальную военную операцию электромобиль Cybertruck отключили удаленно. На это 19 сентября в телеграм-канале посетовал глава Чечни Рамзан Кадыров, указав, что Илон Маск «поступил некрасиво» и «не по-мужски».

    По словам Кадырова, оснащенный пулеметом Cybertruck «прекрасно справлялся с боевыми задачами, демонстрировал маневренность и хорошую защиту экипажа». Но недавно, говорит глава Чечни, Маск «удаленно отключил» электромобиль.

    «Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — резюмирует Кадыров.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 августа опубликовал видео с машиной, похожей на Tesla Cybertruck, заявил, что автомобиль скоро отправится в зону боевых действий, и поблагодарил Илона Маска за подарок. «Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак «Тесла». Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь», — написал Кадыров.

    Американцы в соцсетях стали упрекать Маска, что он передал машину находящемуся под санкциями «врагу США». «Вы серьезно настолько тупой, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Поразительно», — прокомментировал Маск.

    Tesla Cybertruck можно купить в России. На сервисах по продаже автомобилей предложения начинаются от 22,5 миллионов рублей.

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